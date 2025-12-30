বিএনপির ৩১ দফা: স্বাস্থ্যসেবায় চাই নতুন সামাজিক চুক্তি

বাংলাদেশের রাজনীতি আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে—এ কথা শুধু রাজনৈতিক অভিঘাত বোঝাতে বলা নয়; বরং জনজীবনের নিত্য অভিজ্ঞতা, জীবিকার অনিশ্চয়তা, রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা এবং দীর্ঘ অস্থিরতার পরে একটি সংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্যে জনগণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই সত্যটি স্পষ্ট।
এমন সংকট-সংকুল মুহূর্তে বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা রূপরেখা জনমানসে নতুন আলো জ্বালিয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন তোলা এবং আশাজাগানিয়া এই রূপরেখা মূলত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, নীতি ও দর্শনের একটি সুসংহত প্রতিফলন।
যেহেতু রাষ্ট্র নির্মাণের সবচেয়ে মৌলিক শর্ত হলো সবার আগে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা; সেহেতু ৩১ দফার ভেতরে স্বাস্থ্যসেবা একটি কেন্দ্রীয় অক্ষরূপে স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে ২৬ নম্বর দফা, যেখানে স্বাস্থ্যসেবাকে কেন্দ্র করে যে সর্বজনীন নৈতিক অঙ্গীকার প্রকাশ করা হয়েছে, তা কেবল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়; বরং রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কের ভেতরে এক নতুন সামাজিক চুক্তির ইঙ্গিত দেয়।
২৬ নম্বর দফায় বলা হয়েছে, ‘স্বাস্থ্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে “সবার জন্য স্বাস্থ্য” ও “বিনা চিকিৎসায় কোনো মৃত্যু নয়” নীতির ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের আদলে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রবর্তন করা হবে।’
এই একই দফায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য কার্ড চালু করা হবে; জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ৫% বরাদ্দ দেওয়া হবে এবং দারিদ্র্যবিমোচন না হওয়া পর্যন্ত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনী আরও সম্প্রসারিত করা হবে।’
এই দফায় যে চিত্র উঠে আসে তা হলো একটি আধুনিক, ন্যায়ভিত্তিক, মানবমুখী রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি—যেখানে চিকিৎসা কোনো বিলাস নয়, কোনো দলীয় অনুগ্রহ নয়, বরং একজন নাগরিকের জন্মগত অধিকার।
এই ২৬ নম্বর দফাটি শুধু নির্বাচনমুখী প্রতিশ্রুতি নয়; এর মধ্যে রয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার একটি নৈতিক রূপরেখা। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে আর কল্যাণনীতির একটি ঐচ্ছিক উপাদান হিসেবে দেখা হচ্ছে না; চিকিৎসা এখন রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের মৌলিক সম্পর্কের অংশ হয়ে উঠছে। তারেক রহমান যে বারবার বলেছেন, ‘স্বাস্থ্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং বিনা চিকিৎসায় কোনো মৃত্যু হবে না’, এটি কেবল স্লোগান নয়; বরং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তিকে সামনে আনার প্রয়াস।
চিকিৎসা পাওয়া একজন নাগরিকের অধিকার। এটি শুধু মানবিক বিবেচনা নয়, রাষ্ট্রের প্রতি তার আস্থারও মৌলিক নিশ্চয়তা। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) মডেল যে সামাজিক নিরাপত্তার এক ঐতিহাসিক কাঠামো, বিএনপি সেই ধারণাটিকে বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের রূপরেখায় স্থাপন করেছে, যা রাজনৈতিক সাহস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।
স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আজ যেভাবে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে, তার শিকড় আরও গভীরে প্রোথিত। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ যখন অপুষ্টি, গুটিবসন্ত, ডায়রিয়া, কলেরা এবং নানা মহামারির ছোবলে বিপর্যস্ত, তখন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানই প্রথম বাংলাদেশের আধুনিক জনস্বাস্থ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। রাষ্ট্র যখন নিজস্ব সক্ষমতা নিয়ে সংগ্রাম করছিল, তখন জিয়ার ১৯ দফার ভেতরে ‘দেশবাসীর ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত’ শুধু একটি রাজনৈতিক ঘোষণা ছিল না; বরং সে সময়ের বাস্তবতায় এটি ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী, প্রায় বিপ্লবাত্মক এক মানবিক প্রতিশ্রুতি।
এই ঐতিহাসিক ভিত্তি আরও দৃঢ় হয় ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচির বিস্তারের মাধ্যমে। বিশেষত টিটেনাস টিকার জাতীয়করণ ও তার ব্যাপক প্রয়োগ বাংলাদেশকে বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্যের মানচিত্রে অনন্য এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। আজ তারেক রহমানের বক্তব্য ও দলীয় স্বাস্থ্যনীতি সেই ঐতিহাসিক পুঁজিকে সামনে এনে নতুন পথ দেখাচ্ছে—এটি ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের নকশা নির্মাণের একটি সুসংহত প্রক্রিয়া।
স্বাস্থ্য কেবল চিকিৎসাসেবা নয়, এটি ন্যায়বিচারের মতোই একটি মৌলিক অধিকার, একটি সামাজিক চুক্তির ভিত্তিস্বরূপ। রাষ্ট্রের মূল ভূমিকা হলো নাগরিকের জীবন রক্ষা, তার মৌলিক মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা তার অন্যতম স্পষ্ট প্রতিফলন।
তাই বিএনপির প্রস্তাবিত হেলথ কার্ড ব্যবস্থা, গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিনা মূল্যে প্রাথমিক সেবা, ২৪ ঘণ্টার জরুরি চিকিৎসা, ওষুধের সহজলভ্যতা—এসবকে দলীয় প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। প্রকৃত অর্থে এগুলো রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের মর্যাদাবোধের প্রতিদিনের নিশ্চয়তা।
তবে এই রূপরেখাকে আরও শক্ত ভিত্তি দেওয়ার জন্য কিছু বাস্তবায়নমূলক উদ্যোগ বিবেচনায় আনা যেতে পারে। যেমন প্রতিটি জেলায় ‘হেলথ অ্যাকসেস সেন্টার’ গঠন করা যেতে পারে, যেখানে নাগরিকেরা হেলথ কার্ডের সেবা যাচাই, অভিযোগ দায়ের এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ওষুধসামগ্রী পাবে। সরকারি হাসপাতালের মানোন্নয়নকে যেকোনো সরকারের প্রথম ১০০ দিনের অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা গেলে দ্রুত দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটতে পারে।
কমিউনিটি ক্লিনিককে দলীয় প্রকল্পের বাইরে এনে জাতীয় স্বাস্থ্য অবকাঠামোর অংশ হিসেবে পুনর্গঠন করা উচিত, যেন এটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভেঙে না পড়ে। স্বাস্থ্য বাজেট প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব বাড়াতে হবে।
পাশাপাশি শিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে একটি ‘নিউ ন্যাশনাল হেলথ কোর’ গঠন করা যেতে পারে, যারা জরুরি মুহূর্তে ফার্স্ট রেসপন্ডার বা গ্রামীণ স্বাস্থ্য সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। আর হাসপাতাল সেবার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ‘পাবলিক হেলথ অডিট’ বাধ্যতামূলক করা হলে জনগণের আস্থা পুনর্গঠিত হবে।
সব মিলিয়ে বলা যায়, শহীদ জিয়ার ‘ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত’-এর যে মানবিক আদর্শ, বিএনপির ৩১ দফায় তা আরও আধুনিক, ব্যবস্থাপ্রধান ও নাগরিককেন্দ্রিক আকারে ফিরে এসেছে। সরকার বদলাতে পারে, রাজনৈতিক প্রতীক পাল্টাতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও মর্যাদাই রাষ্ট্রের শেষ কথা।
তাই বিএনপির নতুন স্বাস্থ্যনীতি শুধু দলীয় ইশতেহারের অংশ নয়; এটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র নির্মাণের একটি নৈতিক নির্দেশনা হতে পারে। এটি হতে পারে একটি নতুন সামাজিক চুক্তির সূচনা, যেখানে রাষ্ট্র ও নাগরিক একে অপরকে পুনরায় চিনবে এবং নতুন আস্থার ভিত্তি গড়ে তুলবে।
লেখক: উপদেষ্টা, বিএনপির চেয়ারপারসন