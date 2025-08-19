হোম > জাতীয়

জাতীয়করণের দাবিতে ফের রাজপথে ৫ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মঙ্গলবার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০১৩ সালে ঘোষণার পর ১২ বছর কেটে গেলেও এখনো জাতীয়করণের বাইরে রয়ে গেছে দেশের প্রায় ৫ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এমন পরিস্থিতিতে ‘এক দফা এক দাবি—জাতীয়করণ চাই’ স্লোগান দিয়ে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষকেরা।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে বক্তারা অভিযোগ করেন, ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি তৎকালীন সরকার সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিল। পরে বিভিন্ন ধাপে অনেক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হলেও ২০১৯ সালের ২৫ মে’র আগে প্রতিষ্ঠিত প্রায় ৫ হাজার বিদ্যালয় এখনো এর বাইরে রয়ে গেছে।

মানববন্ধনে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মো. ফিরোজ উদ্দিন বলেন, জাতীয়করণের জন্য কনসালটেশন কমিটি সুপারিশ করলেও বাস্তবায়ন হয়নি। এতে হাজারো শিক্ষক-কর্মচারী বঞ্চিত হচ্ছেন।

যুগ্ম সচিব সুমন কুমার চাকি বলেন, ‘২০১৮ সাল থেকে আমরা আন্দোলন করছি। গত ২৬ জুলাই আবারও সুপারিশ করা হলেও এখনো কোনো ফল নেই। সরকার দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আমরা বৃহত্তর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হব।’

‘রাজনৈতিক তকমা’ দিয়ে ৫ হাজার বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে—মানববন্ধনে এই অভিযোগ তোলেন নীলফামারীর শিক্ষক নেতা মখলেছুর রহমান।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. মামুনুর রশিদ শিকদার।

তিনি বলেন, ‘আমরা বৈষম্য চাই না। সরকারি কিংবা বেসরকারি সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই জাতীয়করণের আওতায় আনতে হবে। এক দেশে দুই নীতি চলবে না।’

সম্পর্কিত

আন্তর্জাতিক মানের ভোট করতে প্রায় ৫৭ কোটি টাকা দেবে ইইউ: রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে নতুন সচিব

আবাসন কোম্পানির অনিয়ম অনুসন্ধানে গড়িমসি, দুদকের উপপরিচালক বরখাস্ত

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিসিএসের আদলে শিক্ষক নিয়োগ

পদ্মা সেতুর জন্য মোবাইল রিচার্জে ১% সারচার্জ কেন বেআইনি নয়—হাইকোর্টের রুল

এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুলসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে ৮৫৭ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা

মারধরের পর তায়িমকে দৌড় দিতে বলে পুলিশ, দৌড়ালেই করে গুলি—ট্রাইব্যুনালে বড় ভাই রবিউল

সাবেক পররাষ্ট্রসচিব শহীদুল হকের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান

সুপ্রিম কোর্টের আদেশে নির্বাচন কমিশনের চাকরিতে ফিরলেন যে ৮৫ কর্মকর্তা

সেই ৮৫ কর্মকর্তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করে ইসির প্রজ্ঞাপন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা