বদলে গেল শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের নামে থাকা ৮৮০ স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নাম

জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত ও মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা, তাঁর বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ৮৮০টি স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত নামের তালিকা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রকাশনা বের করা হয়েছে।
আজ শনিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে এ তথ্য জানান।
ফেসবুক পোস্টে শফিকুল আলম লেখেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা, তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা ৮৮০টি প্রতিষ্ঠান, অফিস, স্কুল, গবেষণাগার এমনকি ছোট ছোট সরকারি স্থাপনার তালিকা তৈরি করতে ১৬০ পৃষ্ঠার একটি সংকলনের প্রয়োজন পড়ে। এই সংকলন শেখ হাসিনার শাসনপদ্ধতির প্রতিফলন; যেখানে পারিবারিক সম্পর্ককে তিনি সব কিছুর ওপরে স্থান দিতেন। প্রায় ১৬ বছরের শাসনকালে তাঁর এই মনোভাব নানা সময়ে দেখা গেছে।’
বইটির কপি এরই মধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যমে পাঠানো হয়েছে বলে জানান প্রেস সচিব।
গত জুনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, অন্তর্বর্তী সরকার শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের নামে থাকা ৮০৮টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করেছে। একই সঙ্গে আরও ১৬৯টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন প্রক্রিয়াধীন। এর মধ্যে সেনানিবাস, বিমানঘাঁটি, নৌবাহিনীর জাহাজ, সেতু, সড়ক, স্থাপনা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে।