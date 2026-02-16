হোম > জাতীয়

নতুন মন্ত্রীদের জন্য প্রস্তুত ৩৭টি বাড়ি: গণপূর্ত উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ভবানীগঞ্জ মোড়ে নবনির্মিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন শেষে বক্তব্য দেন গৃহায়ণ, গণপূর্ত ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের জন্য ৩৭টি বাড়ি প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপদেষ্টা এ তথ্য জানান।

এক প্রশ্নে গণপূর্ত উপদেষ্টা বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমরা ৩৭টি বাড়ি রেডি করে রেখেছি। মিন্টো রোড, হেয়ার রোড, ধানমন্ডি ও গুলশানে এ বাড়িগুলো রয়েছে। প্রয়োজনে আরও কয়েকটি বাড়ি প্রস্তুত করার প্রস্তুতি চলছে।’

তারেক রহমানের বাড়ি-গাড়ি নেই, আছে ১ কোটি ৯৬ লাখ টাকার সম্পদ

৩৭টি বাড়ির মধ্যে অনেকগুলোতে বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা বসবাস করছেন বলেও জানান আদিলুর রহমান খান।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার যেভাবে চাইবে, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন সেভাবেই করা হবে বলে জানান উপদেষ্টা। এ বিষয়ে বিএনপির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

সম্পর্কিত

কাল সকাল ১০টায় পর্যায়ক্রমে সংসদ সদস্য ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ

ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চাই, তবে হাসিনাকে ফেরত দেওয়া উচিত: দ্য হিন্দুকে ফখরুল

দলগুলোর ‘অফলাইন’ প্রচারে ব্যয় নির্ধারিত সীমার ৩০০ শতাংশের বেশি: টিআইবি

আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন ৯৯ শতাংশ প্রার্থী: টিআইবি

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সেনাপ্রধানের সাক্ষাৎ

সংসদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব নিয়ে জটিলতা

‘উপদেষ্টারা দেশে আছেন, থাকবেন শপথ অনুষ্ঠানে’

সন্ধ্যায় চরমোনাই পীরের বাসায় যাচ্ছেন তারেক রহমান

নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি

ভারতের স্পিকার, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের পরিকল্পনামন্ত্রীসহ শপথে আসছেন সার্কভুক্ত ৬ দেশের প্রতিনিধি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা