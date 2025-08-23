হোম > জাতীয়

বিমানবন্দরে যমুনা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত, ঢাকামুখী ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

ঢাকা থেকে জামালপুরের তারাকান্দি পর্যন্ত চলাচলকারী আন্তনগর যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেন ঢাকার বিমানবন্দর রেলস্টেশনে প্রবেশের মুখে লাইনচ্যুত হয়েছে।

শনিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে বলে রেলওয়ের কন্ট্রোল বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। এতে ট্রেনটির একটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

রেল কর্তৃপক্ষ জানায়, দুর্ঘটনার পর কমলাপুর থেকে রিলিফ ট্রেন পাঠানো হয়েছে। এতে ঢাকার বাইরে থেকে আসা ট্রেনগুলো বিমানবন্দর স্টেশনে ঢুকতে সমস্যা হচ্ছে। তবে ঢাকার ভেতর থেকে ট্রেন বের হওয়ার লাইন সচল আছে।

এদিকে একটি লাইন চালু থাকায় পুরোপুরি ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়নি। তবে ট্রেনের সময়সূচিতে প্রভাব পড়তে পারে। রেলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যাত্রীদের দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হতে পারে ট্রেনে বা স্টেশনে।

সম্পর্কিত

মেট্রোরেল প্রকল্প: ডিটিসিএর সঙ্গে দ্বন্দ্ব ডিএমটিসিএলের

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

দুর্ঘটনায় হতাহতের তথ্যে বড় গরমিল

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

কাল ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার

পিলখানায় সোমবার বৈঠকে বসছেন বিজিবি-বিএসএফের প্রধান

শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে অন্তর্বর্তী সরকার

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

ঢাকায় ২৫-২৮ আগস্ট বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নতুন বেতন নির্ধারণে কমিটি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা