সেপ্টেম্বর মাসে দেশে তৃতীয় বারের মতো ভূমিকম্প

যশোরের মনিরামপুরে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়েছে। রিখটার স্কেলে এটি মৃদু ধরনের ভূমিকম্প হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ২টা ২৭ মিনিটে এটি ধরা পড়ে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৫।
ঢাকায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. আবুল কালাম মল্লিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যশোরের মনিরামপুরে ২টা ২৭ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে ভূমিকম্প হয়। এটি ঢাকার আগারগাঁওয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ১৫৭ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৫। এটি অত্যন্ত স্বল্প শক্তিমাত্রার ভূমিকম্প ছিল।’
যশোর বিমানবাহিনী নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভূকম্পনের মাত্রা খুব বেশি ছিল না। তবে এটি চলতি সেপ্টেম্বর মাসে দেশের ভেতরে তৃতীয়বারের মতো অনুভূত ভূমিকম্প।