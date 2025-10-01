অক্টোবরজুড়ে ১ হাজার ২০০ কর্মসূচি পালন করবে নিসচা

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসকে সামনে রেখে অক্টোবর মাসজুড়ে প্রায় ১ হাজার ২০০ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)। আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানায় সংগঠনটি। এ সময় তারা দ্রুত একটি ‘সড়ক নিরাপত্তা আইন’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবি জানায়।
সংবাদ সম্মেলনে নিসচার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য লিটন এরশাদ বলেন, সড়কে মানুষের জীবন রক্ষা করা নিসচার একার দাবি নয়, বরং পুরো জাতির দাবি। সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে হলে সব পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সড়ক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান।
সংগঠনের নেতারা জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ থাকলেও এতে নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অতিরিক্ত গতি, হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার না করা, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোসহ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর আইন দরকার। এ জন্য তাঁরা দ্রুত একটি ‘সড়ক নিরাপত্তা আইন’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবি জানান।
তাঁরা আরও বলেন, উন্নত দেশগুলো ‘সেইফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ’ অনুসরণ করে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে সফল হয়েছে। বাংলাদেশেও এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন জরুরি, যাতে সড়কে কোনো ভুলের সর্বোচ্চ মূল্য না হয় মৃত্যু বা আজীবন পঙ্গুত্ব।
অক্টোবরজুড়ে ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ২, ৫, ৭, ৮, ১৬ ও ২৯ অক্টোবর ঢাকায় রোড ক্যাম্পেইন, ১২ ও ১৪ অক্টোবর মহাখালী ও গাবতলী বাস টার্মিনালে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, ২২ অক্টোবর সরকারি র্যালি, মরহুমা জাহানারা কাঞ্চনের কবর জিয়ারত ও দোয়া মাহফিল এবং ৩১ অক্টোবর সমাপনী অনুষ্ঠান। এ ছাড়া স্কুলশিক্ষক ও চালকদের প্রশিক্ষণ, হেলমেট বিতরণ, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ নানা উদ্যোগ থাকবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নিসচার মহাসচিব এস এম আজাদ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন খান নান্টু, সাদেক হোসেন বাবুল, অ্যাডভোকেট বিল্লাল হোসেনসহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা।