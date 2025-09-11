হোম > জাতীয়

নীতিমালা ‘ভেঙে’ ধানমন্ডিতে ফ্ল্যাট বরাদ্দ: সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর ধানমন্ডিতে নীতিমালা ‘ভঙ্গ’ করে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট বরাদ্দের অভিযোগে সচিব পদমর্যাদার ১২ জন সাবেক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বৃহস্পতিবার বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

দুদক মহাপরিচালক বলেন, অভিযোগের বিষয়ে জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা অনুসন্ধান দলের রুটিন কাজ।

তলব করা কর্মকর্তারা হলেন দুদকের সাবেক কমিশনার মোজাম্মেল হক খান ও জহরুল হক, সাবেক সচিব মো. ইউনুসুর রহমান, কাদের সরকার, এম আসলাম আলম, আকতারী মমতাজ, মো. সিরাজুল হক খান, মো. মনজুরুল বাছির, সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, এম গোলাম ফারুক ও আনিছুর রহমান।

দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ১৭, ১৮ ও ২১ সেপ্টেম্বর তিন দফায় ওই কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

অভিযোগ রয়েছে, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের গৃহায়ণ ধানমন্ডি (১ম পর্যায়) প্রকল্পে অনৈতিকভাবে উচ্চমূল্যের ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হয়। ওই প্রকল্পে মোট ১৮টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ১২টি সরকারি কোটায় ও ছয়টি বেসরকারি কোটায় বরাদ্দযোগ্য ছিল। কিন্তু সচিব পদমর্যাদার ওই কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করতে সরকারি কোটার ফ্ল্যাট ‘বিতরণ’ করা হয়।

গত ৫ মে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের প্রতিবেদন থেকে বিষয়টি আলোচনায় আসে। পরে দুদক অনুসন্ধানে নামে এবং ১২ মে অভিযানে নেমে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পায়।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, ধানমন্ডি-৬-এর প্লট-৬৩ মূলত সরকারি খাসজমি, যার বাজারমূল্য বিপুল। অভিযোগ রয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি নির্দেশে ওই জমি জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে ১৪ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়। সেখানে থাকা দুটি ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট বরাদ্দ পান দুদকের সাবেক কমিশনার মোজাম্মেল হক খান ও জহরুল হক। অন্য ১০টি ফ্ল্যাট বরাদ্দ হয় সচিব পর্যায়ের অন্য কর্মকর্তাদের নামে।

