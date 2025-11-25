হোম > জাতীয়

২৯ নভেম্বর মক ভোটিং করবে ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মক ভোটিং বা পরীক্ষামূলক ভোটের আয়োজন করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২৯ নভেম্বর (শনিবার) এই ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

আজ (মঙ্গলবার) ইসি সচিবালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ ও তথ্য) মো. রুহুল আমিন মল্লিক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আগামী ২৯ নভেম্বর সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এই মক ভোটিং অনুষ্ঠিত হবে।

মক ভোটিং পর্যবেক্ষণের জন্য গণমাধ্যম কর্মীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

রুহুল আমিন মল্লিক জানান, মক ভোটিং অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহসহ ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

