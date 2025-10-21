হোম > জাতীয়

পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুগল ৫ দিনের রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পর্নো ভিডিও বানিয়ে আন্তর্জাতিক পর্নো সাইটে আপলোড করার অভিযোগে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি যুগল আজিম ও বৃষ্টিকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা রিমান্ডের এই আদেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) শামসুদ্দোহা সুমন।

গত রোববার রাতে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি বাসস্টেশনসংলগ্ন হাজীপাড়া এলাকায় একটি বাসা থেকে আজিম ও বৃষ্টিকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুই সপ্তাহ আগে বান্দরবানে ফল ব্যবসা করার কথা বলে ওই এলাকায় বাসা ভাড়া নেন তাঁরা।

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে রাজধানীর পল্টন থানায় করা মামলার এই দুই আসামিকে আজ আদালতে হাজির করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এ সময় সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির সাইবার বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান।

শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেকের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

