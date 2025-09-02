হোম > জাতীয়

১২ কেজি এলপিজির দাম কমল ৩ টাকা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

ছবি: সংগৃহীত

মাসের শুরুতে দাম কমেছে ভোক্তা পর্যায়ে বেসরকারি খাতের তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি)। ১২ কেজি এলপিজির দাম গত আগস্ট মাসে ছিল ১ হাজার ২৭৩ টাকা। এ মাসে তা ৩ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২৭০ টাকা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) তাদের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন এই দাম ঘোষণা করে। আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে নতুন এই দর কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

তবে বিইআরসির বেঁধে দেওয়া দামে দেশের কোথাও ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি পাওয়া যায় না। বিইআরসি নির্ধারিত দাম থেকে সিলিন্ডার প্রতি ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা বেশি দিতে হয় ভোক্তাদের।

এর আগে গত মাসে ১২ কেজি এলপিজির দাম ৯১ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২৭৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি অটোগ্যাসের দাম ৪ টাকা ১৮ পয়সা কমিয়ে ৫৮ টাকা ২৮ পয়সা নির্ধারণ করা হয়।

গত মে মাসে দীর্ঘদিন পর সরকারি কোম্পানির সরবরাহ করা এলপিজির সাড়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৬৯০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে এবার সেই দামই রয়েছে। বাড়ানো হয়নি সরকারি কোম্পানির এলপিজির দাম।

গত জুন মাসে ১২ কেজি সিলিন্ডারের মূল্য ২৮ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ৪৩১ থেকে ১ হাজার ৪০৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

