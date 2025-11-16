সারা দেশে নাশকতা: মহাসড়ক অবরোধ বাস-ট্রাকে আগুন

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ঘোষিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ঘটল আরও বেশ কিছু নাশকতার ঘটনা। গত শনিবার রাত থেকে গতকাল রোববার মধ্যরাত পর্যন্ত রাজধানীতে একজন উপদেষ্টার বাসার সামনেসহ অন্তত ছয় জায়গায় ককটেল নিক্ষেপ এবং একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া চার জেলায় অ্যাম্বুলেন্স, বাস, ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানে আগুন দেওয়া হয়েছে। দুই জেলায় আগুন দেওয়া হয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যালয়ে। মাদারীপুরে গাছের গুঁড়ি ফেলে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়েছে। এতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে চার ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল।
ঢাকায় কয়েক স্থানে নাশকতা: রাজধানীতে গতকাল সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাতের মধ্যে একের পর এক ককটেল বিস্ফোরণ এবং একটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। অন্তত ছয়টি স্থানে এসব ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের রাজধানীর সেন্ট্রাল রোডের বাসার সামনে এবং বাংলামোটরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ নিয়ে আলোচনা বেশি হয়। রাত ৯টার দিকে উপদেষ্টার বাসার সামনে দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। নিউমার্কেট থানার ওসি এ কে এম মাহফুজুল হক ঘটনাস্থল থেকে বলেন, ‘সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্তে কাজ শুরু হয়েছে।’
এর কিছু সময় আগে রাজধানীর আরও কয়েকটি স্থানে একই ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কারওয়ান বাজার মোড় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। এ ঘটনা ঠিক কোন থানার মধ্যে পড়েছে, তা নিয়ে বিসংবাদের ঘটনা ঘটে। কলাবাগান থানা ও তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ঘটনাটিকে একজন অন্যজনের আওতাভুক্ত বলে দাবি করেন।
রাত সাড়ে ৯টার দিকে মিরপুর-১২ নম্বরে মেট্রো স্টেশনের ১৭৭ নম্বর পিলারের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা। স্থানীয়রা জানান, বিস্ফোরণের পর তারা দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে শ্যামপুর ফ্লাইওভারের ওপর থেকে বিক্রমপুর প্লাজা ও সেতু মার্কেটের সামনে মোট তিনটি ককটেল নিক্ষেপ করা হয়। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে বাংলামোটরে এনসিপি কার্যালয়ের সামনে আরেকটি ককটেল ফাটানো হয়। রমনা বিভাগের এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ‘দুর্বৃত্তরা দ্রুত ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে গেছে।’
এসব ককটেল নিক্ষেপের ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়।
রাত ১০টার দিকে মধ্য বাড্ডায় একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাহজাহান বলেন, খবর পেয়ে একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। তবে বাসটিতে আগুন কীভাবে লেগেছে বা কেউ লাগিয়ে দিয়েছে কি না, তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
শেখ হাসিনার মামলার রায় দেওয়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সতর্ক থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলেছেন, রাজধানীর ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো সংযোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মাদারীপুরে সড়ক অবরোধ
মাদারীপুরের মস্তফাপুর ইউনিয়নের ভাঙ্গা ব্রিজ ও কালকিনি উপজেলার ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ডসহ প্রায় আটটি স্থানে সড়কের পাশে থাকা গাছ কেটে ফেলে অবরোধ করা হয়। এ সময় ২০টির মতো ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়। পরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এ ঘটনায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম ভোগান্তিতে পড়ে যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সড়ক থেকে গাছগুলো অপসারণ করেন পুলিশ ও মাদারীপুর জেলা সদর এবং কালকিনি উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে গাছ সরানোর কাজে অংশ নেন স্থানীয় জামায়াত ও বিএনপির নেতা-কর্মীরা। প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে বেলা ১১টার দিকে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার গোপালপুর বাজার এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গাছ ফেলে ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় গাছ পড়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা হামিম পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে কাশিয়ানী থানা-পুলিশ ও রাতইল আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাস্তা থেকে কাটা গাছ অপসারণ করেন। এরপর ভোর সাড়ে ৪টা থেকে ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
অ্যাম্বুলেন্স, বাস, ট্রাকে আগুন
সিলেটে শনিবার রাতে শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের পার্কিংয়ে থাকা একটি সরকারি অ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তর। একই রাতে কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ডে একটি বাসেও আগুন দেওয়া হয়। এই হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, ‘হাসপাতালের সিসি ক্যামেরা ফুটেজে দেখা গেছে, দুটি মোটরসাইকেলে করে পাঁচ তরুণ হাসপাতালের পার্কিংয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সে আগুন দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যান।’
ফায়ার লিডার মোহাম্মদ ফজল মিয়া জানান, শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের সরকারি অ্যাম্বুলেন্সটি সচল ছিল এবং এটি একেবারে পুড়ে গেছে। তবে কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ডে আগুন দেওয়া বাসটি পরিত্যক্ত ছিল। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বাসের গেটের তালা খুলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের রাজেন্দ্রপুর বাজারে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে থাকা বলাকা পরিবহনের একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।
ঢাকার সাভারের ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শনিবার রাত ৩টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে রাখা ইতিহাস পরিবহনের একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। এতে বাসের ভেতরের অংশ পুড়ে যায়। একই রাতে মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে থাকা আরও একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়।
ময়মনসিংহ নগরীর আকুয়া বাইপাস এলাকায় থাকা কাভার্ড ভ্যানে শনিবার রাতে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। এতে কাভার্ড ভ্যানটি পুড়ে যায়। ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও কোনো কাজ হয়নি।
কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় শনিবার রাতে রাস্তার পাশে থাকা একটি ট্রাকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনার ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ট্রাকের পেছনের চাকায় দুই যুবক আগুন ধরিয়ে দেন। তাঁদের একজনের মাথায় হেলমেট ছিল। আগুন দেওয়ার পর একজনকে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে শোনা যায়।
গ্রামীণ ব্যাংকে আগুন
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের বারোতোপা বাজারে গ্রামীণ ব্যাংক শাখায় শনিবার দিবাগত রাতে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা। এতে কেউ হতাহত না হলেও ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে যায় বলে জানা গেছে। এ ছাড়া গতকাল ভোরে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার গাড়িদহ এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। আওয়ামী লীগের নন্দীগ্রাম উপজেলা শাখার সভাপতি আনোয়ার হোসেন ফেসবুকে ২৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। এতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি শাখা ভবনের প্রধান ফটকের সামনে এসে দাহ্য পদার্থ ঢেলে আগুন দিচ্ছে।
জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন
ফেনী শহরের মুক্তবাজার এলাকায় শনিবার রাতে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ফেনীর পুলিশ সুপার মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, কেরোসিন ব্যবহার করে আগুন দেওয়া হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের একটি অংশ কালো হয়ে গেছে। ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরা ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।
প্রতিষ্ঠানে তালা
বরগুনার বামনা উপজেলার বামনা সরকারি ডিগ্রি কলেজের মূল ফটক, বুকাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে তালা দেওয়া হয় শনিবার রাতে। এরপর ‘সর্বাত্মক শাটডাউন’ লেখা একটি কাগজ এসব ফটকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক স্থানীয় নেতা দাবি করেছেন, তাঁরা কর্মসূচির অংশ হিসেবে এটা করেছেন। তবে বামনা থানার ওসি হারুন অর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এই তালাবদ্ধ করার ঘটনা ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেও হতে পারে।