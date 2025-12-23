সঠিকভাবে কাজ করবেন, ইসি পাশে থাকবে: রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের উদ্দেশ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘আপনারা সবাই সঠিকভাবে কাজটা করবেন। ইফেক্টিভলি করবেন। নির্বাচন কমিশন আপনাদের পাশে থাকবে।’
আজ মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
সিইসি বলেন, ‘এর আগে আমি বলেছিলাম আইনের শাসন কাকে বলে আমরা দেখিয়ে দিতে চাই। কারণ আমাদের ওপরে সামষ্টিকভাবে একটা দোষারোপ করা হচ্ছে যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছি। বিশেষ করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে। বলা হচ্ছে, আমরা নির্বাচন ব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করে দিয়েছি। এই অপবাদ থেকে আমরা মুক্তি চাই।’
এ সময় সিইসি আরও বলেন, ‘আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, আমরা সঠিক সুন্দর নির্বাচন করতে পারি। এটা একমাত্র আইনের শাসনের মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং আপনারা মাঠে যাঁরা আছেন তাঁরা আইনের শাসনটা নিশ্চিত করবেন।’
রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে সিইসি আরও বলেন, ‘আমাদের ওপরে একটা জাতীয় দায়িত্ব এসে পড়েছে। এটা যেমন শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব, তেমন আবার সাংবিধানিক দায়িত্ব। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে আমাদের ওপরে যে দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমরা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আমরা দায়ী থাকব। এই দেশটা আমার আপনার সকলের দেশ। এই দেশটাকে সঠিক অবস্থায় রেখে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব। এখানে আমাদের আর ব্যর্থ হওয়া যাবে না।’
সিইসি বলেন, ‘আপনারা ভালো থাকলে আমি ভালো থাকি। আপনারা যদি ভালোভাবে কাজ না করেন তাহলে আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়। এ সিস্টেমটাকে ধরে রাখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনাদের। আমাকে খুশি করার দরকার নেই। আপনারা আপনাদের অধীনস্থতদের আইনের মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। আমি আশা করব আমরা সবাই মিলে ইনশা আল্লাহ যে গুরু দায়িত্ব আমাদের কাঁধে এসে পড়েছে। সেই দায়িত্ব প্রতিপালন করব। এখানে কোনো রকমের বিচ্যুতি ঘটবে না।’