হোম > জাতীয়

শেখ হাসিনা ও জয়ের বিরুদ্ধে দুদকের রেড অ্যালার্ট জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ জয়। ফাইল ছবি

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বৃহস্পতিবার দুদকের প্লট জালিয়াতি-সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা এ-সংক্রান্ত চিঠি পুলিশ সদর দপ্তরে পাঠান। চিঠিতে বলা হয়, প্লট জালিয়াতি মামলার আসামিদের অবস্থান চিহ্নিত করে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে আইনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

দুদকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দুদক সূত্র জানায়, আসামিদের বিরুদ্ধে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বিভিন্ন প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ ও অনুমোদনের সময় অনিয়ম এবং অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতিসাধনের অভিযোগ রয়েছে। শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, বোন শেখ রেহানা এবং বোনের মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকসহ অন্য ব্যক্তিরা এই জালিয়াতিতে জড়িত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে—প্লট বরাদ্দের সময় স্বার্থসংশ্লিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন এবং সরকারি সম্পদের অবৈধ ব্যবহার।

এদিকে তৃতীয় দিনের মতো আজ প্লট জালিয়াতি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ করছেন আদালত। তিনটি পৃথক মামলায় আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে, যেখানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

গত ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি নিজের এবং স্বজনদের নামে ১০ কাঠা করে ৬০ কাঠা প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা করে দুদক।

এরপর ২৫ মার্চ তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে সংস্থাটি। অভিযোগপত্রে শেখ হাসিনাসহ ২৮ জনকে পলাতক দেখানো হয়।

সম্পর্কিত

দুর্গাপূজায় প্রতিটি মণ্ডপ পাবে ৫০০ কেজি চাল

বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় এয়ার গার্ড বাংলাদেশ গঠনের চিন্তা, ১২ সদস্যর কমিটি

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন আরও ৫ জন

৮ বছর পরও রোহিঙ্গা সংকটকে নিজেদের মনে করছে না আসিয়ান: এপিএইচআর

উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন পেল টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসির খসড়া

এখন থেকে নাগরিক সেবা কেন্দ্রে মিলবে পাসপোর্টসংশ্লিষ্ট সেবা

বিদেশে বাজেয়াপ্ত অর্থ বাংলাদেশে ফেরত আনতেই হবে: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারপারসন ভ্যালেরিয়াঁ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়: একীভূতকরণে দূর হবে সমন্বয়হীনতা, সংশ্লিষ্টদের আশা

ফেরারিরা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না

নতুন শহরের জন্ম হবে মহেশখালী ও মাতারবাড়ীতে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা