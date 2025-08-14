৭ দিনের মধ্যে সাদা পাথর আগের স্থানে ফেলার নির্দেশ হাইকোর্টের

সিলেটের ভোলাগঞ্জে সাদা পাথর সাত দিনের মধ্যে আগের স্থানে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে ভোলাগঞ্জ থেকে পাথর লুটের সঙ্গে জড়িতদের তালিকা দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পরিবেশবাদী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার বেঞ্চ রুলসহ এই আদেশ দেন।
আদেশে বলা হয়, সাদা পাথর অপসারণে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা নির্ধারণে কমিটি করে আদালতে প্রতিবেদন দিতে হবে। এতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একজন অধ্যাপককে রাখতে হবে। পাশাপাশি সাদা পাথরের ওই এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে।
এ ছাড়া পাথর সংরক্ষণে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, সংরক্ষণ ও ক্ষতিপূরণে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত।
আজ সকালে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন যুক্ত করে রিট আবেদন করে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ। সংগঠনটির পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ।
তিনি বলেন, সাদা পাথরের বিষয়ে পরবর্তী আদেশের জন্য আগামী ২১ আগস্ট দিন ধার্য করেছেন আদালত।