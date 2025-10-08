এলডিসি ইস্যুতে দাসত্ব নয়, স্বনির্ভর হওয়ার তাগিদ প্রধান উপদেষ্টার

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেছেন, ‘আমরা যেন নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে পারি। আমাদের যেন কোনো ধরনের দাসত্ব করতে না হয়। এটা পরিষ্কার হতে হবে, আমরা আর পরনির্ভর থাকতে চাই না। আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে। আমাদের যেই ডেডলাইন থাকুক না কেন, আমাদের আসলে স্বনির্ভর হতে হবে।’
আজ বুধবার উপদেষ্টা পরিষদ ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে এলডিসি বিষয়ক এক বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে বৈঠকের বিষয়টি তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
এ সময় প্রধান উপদেষ্টার বরাত দিয়ে প্রেস সচিব বলেন, ‘এখন যেহেতু পরনির্ভর হয়ে আছি, এর থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের হওয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এর বাইরে আর আমাদের কোনো বিকল্প নাই। এজন্য আমাদের অভ্যাস পাল্টাতে হবে। আত্মনির্ভর হতে গেলে বুদ্ধি খাটাতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে, লড়াই করতে হবে। এটা কঠিন হলেও এ কাজে আনন্দ আছে।’
শফিকুল আলম বলেন, ‘আমরা যে নতুন বাংলাদেশের কথা বলি, নতুন বাংলাদেশ মানে হলো স্বনির্ভর। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য বাংলাদেশ এই জাতির যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তারুণ্য সৃজনশীলতা আমাদের শক্তি। এই শক্তি আর সুযোগ আমাদের আছে। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলে জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে।’
বৈঠকের সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রেস সচিব আরও জানান, স্টার্টআপের জন্য ব্যাংকগুলো থেকে ৯০০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত ৬০০ কোটি টাকা দিয়ে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তৈরি করা হচ্ছে।
প্রেস সচিব আরও জানান, বৈঠকে খুব শীঘ্রই বাংলাদেশে ক্যাশলেস ট্রানজাকশন বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজস্ব বাড়বে এবং টাকা ছাপানোর যে বাড়তি খরচ, সেটাও কমবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।
শফিকুল আলম বলেন, আগামী ১২ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টা রোমে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের একটি গ্লোবাল মিটিং-এ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন।