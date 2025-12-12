জাতীয় সংসদ নির্বাচন: তফসিলের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এখন বড় চ্যালেঞ্জ

জুলাই অভ্যুত্থানের জেরে বিপর্যস্ত পুলিশ বাহিনীকে ধীরে ধীরে গুছিয়ে এনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। তবে এ নিয়ে পর্যবেক্ষক মহল বা জনমনে স্বস্তি এখনো ফেরেনি। এমন অবস্থায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সম্ভাব্য নেতিবাচক তৎপরতা, জামিনে বের হওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীদের আবার সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা, রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর মতবিরোধ, লুট হওয়া অস্ত্র এখনো উদ্ধার না হওয়া—এ সব মিলিয়ে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উত্তেজনা ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিশেষজ্ঞ ও নির্বাচনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে ওপরের চিত্র পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নির্বাচন কমিশন (ইসি) শুরু থেকেই কঠোর অবস্থান নিতে পারলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অন্যথায় তা অবনতির দিকে যেতে পারে।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত গণভোটও নেওয়া হবে। গত বৃহস্পতিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন ভোটের তফসিল ঘোষণা করার পর তরুণদের দল এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী একে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এ সময় অভিযোগ করেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট বাহিনীর উদাসীনতা রয়েছে এবং অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে। এর ২৪ ঘণ্টা না যেতেই গতকাল শুক্রবার দুপুরে রাজধানীতে দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হয়েছেন নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান বিন হাদী। মাথায় গুলি লাগার পর বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে রয়েছেন এই জুলাই যোদ্ধা।
নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে না পারলেও দলটির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা সক্রিয় আছে। তারা যেকোনোভাবে নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করতে পারে—এমন আশঙ্কা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট মহলে রয়েছে। ইতিমধ্যে দলটির সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এক বিদেশি গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আওয়ামী লীগ ছাড়া নির্বাচন হলে তা ‘প্রতিহত করা হবে’। এই ‘প্রতিহত করার’ জন্য দলটি তফসিল ঘোষণার পর বড় ধরনের কর্মসূচি বা সহিংস কার্যক্রমের পথেও যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। নির্বাচন চলাকালেও বড় ধরনের নাশকতা বা সংঘর্ষের ঝুঁকি রয়েছে। তবে ইসি এ বিষয়ে সতর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছেন সিইসি। তিনি সম্প্রতি গণমাধ্যমকে বলেন, কেউ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শুধু কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ নয়, অন্যান্য দলসংশ্লিষ্ট বিষয়ও পরিস্থিতি অস্থির করতে পারে। বিএনপি ও জামায়াতের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, অন্যান্য দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নতুন জোট গঠন ও মতবিরোধও জটিলতা বাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. আব্দুল আলীম মনে করছেন, বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়; তাই তফসিলের পর ইসিকে আরও কঠোর ও দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের দিনে দেশের বিভিন্ন থানা ও কারাগার থেকে বিপুল অস্ত্র লুট হয়। এসব অস্ত্রের সব এখনো উদ্ধার করা যায়নি। প্রায় ১ হাজার অস্ত্র এখনো বেহাত রয়েছে। লুট হওয়া অস্ত্র ব্যবহার করে ঘটেছে খুন-খারাবিসহ বিভিন্ন অপরাধ। তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনকালীন পরিবেশের জন্য বড় ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে বেহাত অস্ত্রকে। বিষয়টি আমলে নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে এ পর্যন্ত কয়েক দফা বৈঠক করেছে ইসি।
পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় নির্বাচনকে লক্ষ্য করে নিরাপত্তা প্রস্তুতি চার ধাপে ভাগ করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে। তফসিল ঘোষণার পর আজ থেকে দ্বিতীয় ধাপ শুরু হবে, যা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পর্যন্ত চলবে। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর পরস্পরের বিরোধ বিবেচনায় নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণা, মিটিং-মিছিল থেকে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ বাহিনী সব সময় প্রস্তুত থাকবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ নিয়ে আগেই সতর্ক করা হয়েছে।
টাঙ্গাইলে অবস্থিত মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ উমর ফারুক বলেন, ‘এবারের নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বড় চ্যালেঞ্জ। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ভোটের বাইরে থাকায় তারা নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করতে পারে। পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মাঝেও মতবিরোধ রয়েছে। তাই এবারের নির্বাচন আগের তুলনায় আলাদা ও বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে। ইসিকে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা নিতে হবে।’
তবে সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা মনে করেন, আওয়ামী লীগ চেষ্টা চালালেও নির্বাচন বানচালে সফল হতে পারবে না। তাঁর ভাষায়, ‘দেশে বিপুল মানুষ ভোট দিতে চাস। তাই একটি পক্ষ চাইলেই বড় প্রভাব ফেলতে পারবে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।’
পুলিশপ্রধান, মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম বলেন, ‘বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে। দেশে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে পুলিশ সর্বদা তৎপর।’