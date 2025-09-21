পিআর হবে কিনা—সিদ্ধান্ত নেবে রাজনৈতিক দলগুলো: প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘পিআর নাকি বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচন, এর সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলোই নেবে। এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য কম হওয়া শ্রেয়।’
আজ রোববার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে দ্য ডেইলি স্টারের সম্মেলন কক্ষে গবেষণা সংস্থা ‘ইনোভেশন’-এর জরিপের ফলাফল উপস্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
প্রেস সচিব আরও বলেন, ‘দেশের ৯৫ শতাংশ মানুষ ভোট দিতে চাওয়া মানে সামনে ইনক্লুসিভ নির্বাচন হবে।’
এদিন ইনোভেশনের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, ৬৯ দশমিক ৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন অন্তর্বর্তী সরকার একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে সক্ষম হবে। জরিপের দেখা গেছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো নির্বাচন আয়োজনের সক্ষমতার বিষয়ে তুলনামূলক কম ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।
জরিপে আরও জানা যায়, দেশে আগামী নির্বাচনে পিআর সিস্টেম নিয়ে জানেই না দেশের ৫৬ শতাংশ মানুষ। পিআর চায় ২১ দশমিক ৮ শতাংশ এবং চায় না ২২ দশমিক ২ শতাংশ। জরিপে অংশ নেয় ১০ হাজার ৪১৩ জন।