নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে ইসির বৈঠক শুরু

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একগুচ্ছ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক এই বৈঠক শুরু হয়।
ব্যস্ত থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি। অন্যদিকে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বর্তমানে জাপানে আছেন।
বৈঠক শুরুর আগে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, ‘কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আমরা বৈঠক শুরু করছি। অনেকগুলো বিষয় থাকায় পরিকল্পনা আজকের মধ্যে জানানো সম্ভব না-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রোববার বা সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
‘নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সার্বিক অগ্রগতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে জানাতে হবে। এরপর চূড়ান্ত করে আপনাদের জানানো হবে।’
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নির্বাচন কমিশনে এ-সংক্রান্ত চিঠিও দেওয়া হয়েছে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে ইসির পক্ষ থেকে জানানো হয়।
জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর গত নভেম্বরে দায়িত্ব নেয় এ এম এম নাসির উদ্দীন কমিশন। অন্য নির্বাচন কমিশনাররা হলেন আব্দুর রহমানেল মাছউদ, বেগম তাহমিদা আহমদ, মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।