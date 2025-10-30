হোম > জাতীয়

বদলি-পদায়ন নিয়ে জটিলতার পর জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটি বাতিল

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়নের সুবিধার জন্য জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটি বাতিল করেছে সরকার। এ কমিটি বাতিল করে গতকাল বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকসহ যুগ্ম সচিব থেকে শুরু করে ওপরের স্তরের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলার বিষয়ে পরামর্শ দিতে গত ৮ জানুয়ারি অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদকে সভাপতি করে ছয় সদস্যের জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটি গঠন করে সরকার। এরপর তিন দফায় এ কমিটিতে পরিবর্তন আনা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটির মতামত নিয়ে বদলি-পদায়নে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় বদলি-পদায়নের জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোও আটকে যায়। ফলে জাতীয় নির্বাচনের আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যাতে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে রদবদল করতে পারে, সে জন্য এই কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

গত ৮ জানুয়ারি পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটি ও স্বরাষ্ট্রবিষয়ক কমিটি করে সরকার। এরপর গত ২১ অক্টোবর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করা হয়।

সর্বশেষ জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটি বাতিল হলেও উপরোক্ত তিন কমিটি বাতিল করা হয়নি।

সম্পর্কিত

কলা, বেগুন, খাটসহ ১৬ নির্বাচনী প্রতীক বাদ দিল ইসি

নারীদের এমনভাবে সরিয়ে রাখা হয়, সার্চ ইঞ্জিনেও তাদের অবদানের খোঁজ পাওয়া যায় না: ফরিদা আখতার

কারও দাবিতে ‘শাপলা কলি’ আনা হয়নি: ইসি সচিব

২৭০ দিন আলাপ-আলোচনার পরও দলগুলোতে অনৈক্যের সুর হতাশাব্যঞ্জক: আসিফ নজরুল

পরিবারের সদস্যদের বাইরে ঘনিষ্ঠরাও দিতে পারবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ: আইন উপদেষ্টা

প্রয়াত মন্ত্রী নাসিমের পরিবারের ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক মন্ত্রী মোজাম্মেল হক ও সাংবাদিক খোকনের আয়কর নথি জব্দ

এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা সাড়ে ৭ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা পাচ্ছেন নভেম্বর থেকেই

গণভোট নিয়ে দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান উপদেষ্টা: আসিফ নজরুল

পুলিশের ৪ এসপি হলেন অতিরিক্ত ডিআইজি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা