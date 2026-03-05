হোম > জাতীয়

নতুন গভর্নর নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুরের নিয়োগ বাতিল ও গভর্নর পদে মোস্তাকুর রহমানের নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন আজ বৃহস্পতিবার এ রিট করেন।

রিটে অর্থ বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংক (পক্ষে গভর্নর) ও গভর্নর মোস্তাকুর রহমানকে বিবাদী করা হয়েছে।

আবেদনে আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে নতুন গভর্নরের নিয়োগ কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারির আরজি জানানো হয়েছে। এ ছাড়া নিয়োগ ও অপসারণের পৃথক গেজেটের ওপর স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়েছে রিটে।

রিটকারীর আইনজীবী সরোয়ার হোসেন বলেন, আগামী সপ্তাহে রিটটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হবে।

কথা কম বলতে চাই, কাজ বেশি করব: নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান

গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব দেয়। ২০২৮ সালের আগস্টে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

বিক্ষোভে মনসুরের বিদায়, ব্যবসায়ী হলেন গভর্নর

কিন্তু নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করলে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পৃথক প্রজ্ঞাপনে মোস্তাকুর রহমানকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ ও আহসান এইচ মনসুরের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করে।

এদিকে একজন ব্যবসায়ীকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগের পর থেকে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক চলছে।

সম্পর্কিত

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সময় বিমানবন্দরে থাকবেন যাঁরা

বিদ্যুৎ-জ্বালানি সাশ্রয়ে ১১ দফা নির্দেশনা

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আনিস আলমগীরের জামিন

৫ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন করবে সরকার

খালেদা জিয়া, মাহেরীন চৌধুরীসহ এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছে ১৫ ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠান

বৈধ সমিতির কল্যাণ তহবিল চাঁদাবাজি নয়: সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী

প্রতারণার মামলায় জামিন পেলেন টয়োটা বাংলাদেশের এমডিসহ ৩ কর্মকর্তা

প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে ভারতের হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

র‍্যাব বিলুপ্ত করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে: টিআইবি

নারীদের জন্য বিআরটিসির বাস সার্ভিসের চালকও হবেন নারী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা