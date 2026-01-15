জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের মাঝে ১১৬ কোটি টাকা বিতরণ

জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত মোট ১১৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এর মধ্যে ৮২৯টি জুলাই শহীদ পরিবার পেয়েছে ৪১ কোটি ২৭ লাখ টাকা এবং ৬ হাজার ৪৭১ জন আহত জুলাই যোদ্ধা পেয়েছেন ৭৪ কোটি ২১ লাখ টাকা। আজ বৃহস্পতিবার জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সদস্যরা এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।
রাজধানীর পূর্বাচলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশ স্কয়ারের পাশে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্যাভিলিয়নের সামনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো স্বচ্ছতা যাচাই ও নীতিমালাভিত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শহীদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া। এ পর্যন্ত ফাউন্ডেশন মোট ১১৯ কোটি ৯৮ লাখ টাকা তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে এর মধ্যে ১১৬ কোটি ২১ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত শহীদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধারা মোট ১১৬ কোটি ২১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কামাল আকবর, জেনারেল ম্যানেজার সোহেল মিয়া, গণসংযোগ ও মিডিয়া প্রধান মো. জাহিদ হোসাইন, ভেরিফিকেশন প্রধান আমানুল্লাহ সাকিব প্রমুখ। তাঁরা বলেন, এখনো ৭ হাজার ৭৬৯ জন আহত জুলাই যোদ্ধা আর্থিক সহায়তার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁদের জন্য প্রায় ২৩৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত তহবিল প্রয়োজন। এই লক্ষ্য পূরণে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এ পর্যন্ত জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ৮২ জন আহত জুলাই যোদ্ধার টেকসই পুনর্বাসন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় তাঁদের জন্য স্বনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সহায়তা, পেশাভিত্তিক পুনঃ সংযুক্তি এবং ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে; যাতে তাঁরা সম্মানজনক ও স্থায়ী জীবনে ফিরে যেতে পারেন।
এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৮২ জন আহত জুলাই যোদ্ধা পুনর্বাসনের জন্য ফাউন্ডেশনে আবেদন করেছেন। আবেদনকারীদের আগ্রহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় ২৫ শতাংশ দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী, ২০ শতাংশ চাকরিতে যুক্ত হতে আগ্রহী এবং ৫৪ শতাংশ স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা গড়ে তুলতে আগ্রহী।