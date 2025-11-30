পোস্টাল ব্যালট: সৌদি আরবসহ ৭ দেশে পুনরায় ভোটার নিবন্ধন শুরু

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রথমবারের মতো চালু হওয়া ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে সৌদি আরবসহ সাতটি দেশে পুনরায় নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পরিচালক (জনসংযোগ) মো. রুহুল আমিন মল্লিক এ তথ্য জানান।
রুহুল আমিন মল্লিক জানান, পোস্টাল ভোট বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত ও মালয়েশিয়ায় প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন কার্যক্রম পুনরায় রোববার বেলা ৩টা ১৫ মিনিট থেকে চালু করা হয়েছে। ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালট পেতে হলে প্রবাসীদের স্ব স্ব দেশের সঠিক ঠিকানা দিতে হবে, প্রয়োজনে বন্ধু/আত্মীয়ের ঠিকানা অথবা নিকটস্থ সুপরিচিত কোনো প্রতিষ্ঠান/ভবনের ঠিকানা ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়।
এর আগে, ২৭ নভেম্বর ইসি জানায়, ভোটারদের দেওয়া ঠিকানায় ত্রুটি থাকায় আপাতত সাতটি দেশে নিবন্ধন স্থগিত রাখা হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে—বাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।
ইসি তখন জানায়, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দেওয়া ছাড়া ব্যালট পেপার কোনো ভোটারের কাছেই পাঠানো সম্ভব হবে না। এ কারণে বাধ্য হয়েই এ সাতটি দেশে নিবন্ধন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
ইসি সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বিপুলসংখ্যক প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনের সময় তাঁদের ঠিকানা বা বসবাসের ঠিকানা সম্পূর্ণভাবে বা নির্ভুলভাবে পূরণ করেননি। ফলে কমিশন পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানোর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছে।
গত ১৮ নভেম্বর পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ উদ্বোধন করে ইসি। ১৯ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়। রোববার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৯৬ হাজারের বেশি প্রবাসী ত্রয়োদশ সংসদে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন।