টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং নীতিমালার গেজেট প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

‘টেলিকমিউনিকেশনস নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসি-২০২৫’-এর গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। এ খাতের অংশীজনদের নানা দাবি ও আপত্তির মধ্যে সোমবার এ গেজেট প্রকাশ করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর টেলিকমিউনিকেশনস নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসি-২০২৫-এর খসড়া অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ। ১৮ সেপ্টেম্বর সরকার টেলিকমিউনিকেশনস নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসি-২০২৫ অনুমোদন করে।

সোমবার প্রকাশ করা গেজেটে বলা হয়, সরকার ‘টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসি-২০২৫’ অনুমোদন করেছে। অনুমোদিত পলিসিটি প্রকাশ করা হলো। একই সঙ্গে ‘ইন্টারন্যাশনাল লং ডিসট্যান্স টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস (আইএলটিডিএস) পলিসি-২০১০’ রহিত করা হলো। নতুন নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৪ সেপ্টেম্বর টেলিকমিউনিকেশনস নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসির খসড়া উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের পর সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব জানান, নতুন নীতিমালার মাধ্যমে ‘একক নিয়ন্ত্রণ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য’ কমানো সম্ভব হবে।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ‘এই নীতিমালার মাধ্যমে লাইসেন্সিংয়ের ক্ষেত্রে স্তরায়ন কমিয়ে আমরা মধ্যস্বত্বভোগী কমিয়ে দেব এবং প্রতিযোগিতামূলক সেবা নিশ্চিত করব। এতে সরকারের রাজস্ব না কমিয়েও গ্রাহকদের সুলভ মূল্যে সেবা দেওয়া সম্ভব হবে।’

