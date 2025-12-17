দুবাইয়ে এমিরেটস যাত্রীদের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ

শীতে দুবাই ভ্রমণকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে বিশেষ অফার নিয়ে এসেছে এমিরেটস। যাঁরা ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে দুবাইয়ের রিটার্ন ফ্লাইট বুক করবেন, তাঁরা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে দুটি জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় স্থানে প্রবেশাধিকার পাবেন; যার মধ্যে রয়েছে দুবাই মেরিনায় মনোমুগ্ধকর ৯০ মিনিটের সানসেট ডিনার ক্রুজ এবং অত্যাধুনিক দুবাই আর্ট মিউজিয়ামে মাল্টিসেন্সরি অভিজ্ঞতা। ৮ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বুকিং এবং ৭ জানুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই অফার প্রযোজ্য হবে।
১২৫ ফুট দীর্ঘ গ্লাস হাউসবোটে করে সানসেট ক্রুজে যাত্রীরা দুবাই মেরিনার অসাধারণ দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন। ক্রুজকালে পরিবেশিত হবে আন্তর্জাতিক মানের বুফে ডিনার। সঙ্গে থাকবে সংগীতশিল্পীদের সুরেলা পরিবেশনা।
অন্যদিকে দুবাই আর্ট মিউজিয়ামে দর্শনার্থীরা উপভোগ করতে পারবেন ডিজিটাল শিল্পকলা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গল্প বলার এক অনন্য মিশ্রণ। এখানে ইমারসিভ ইনস্টলেশন, চমকপ্রদ ভিজ্যুয়াল ল্যান্ডস্কেপ, মৌলিক সাউন্ডস্কেপ এবং বিশেষভাবে তৈরি সুগন্ধির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে এক সম্পূর্ণ মাল্টিসেন্সরি অভিজ্ঞতা।
এই অফারের পাশাপাশি এমিরেটস তাদের যাত্রীদের দুবাইয়ে অবস্থানকে আরও উপভোগ্য করতে বাড়তি সুবিধাও দিচ্ছে।
মাই এমিরেটস পাস ব্যবহার করে যাত্রীরা শহরজুড়ে ৭০০টির বেশি এক্সক্লুসিভ অফার উপভোগ করতে পারবেন। একই সঙ্গে এমিরেটস স্কাইওয়ার্ডস লয়্যালটি প্রোগ্রামের সদস্যরা হোটেল, এয়ারলাইনস, গাড়ি ভাড়া, রিটেইল, ব্যাংকিংসহ বিশ্বব্যাপী পার্টনারদের সেবা গ্রহণ করলে পাবেন মাইলস বা পয়েন্টস। এই পয়েন্টস দিয়ে তাঁরা রিওয়ার্ড টিকিট, ফ্লাইট আপগ্রেড কিংবা কনসার্ট ও স্পোর্টস ইভেন্টের টিকিট নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
এমিরেটস বর্তমানে ঢাকা থেকে সপ্তাহে ২১টি ফ্লাইট পরিচালনা করছে এবং যাত্রীরা দুবাই হয়ে বিশ্বের ১৪০-এর বেশি গন্তব্যে সুবিধাজনক সংযোগ নিয়ে ভ্রমণের সুবিধা পাচ্ছেন।