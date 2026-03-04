হোম > জাতীয়

ঈদের ছুটি এক দিন বাড়ানোর দাবি যাত্রী কল্যাণ সমিতির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি:আজকের পত্রিকা। ফাইল ছবি

ঈদের সময় যাত্রাপথে গণপরিবহনের সংকটসহ নানা সমস্যায় পড়ে ঘরমুখী অসংখ্য মানুষ। ধাপে ধাপে বাড়ি ফিরলে তাদের ঈদযাত্রা স্বস্তির হবে। তাই ভোগান্তি এড়াতে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ১৮ মার্চ ছুটি বৃদ্ধি অথবা বিন্যাসের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

আজ বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই দাবি জানান বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী।

বিবৃতিতে মোজাম্মেল হক বলেন, ‘আসন্ন ঈদুল ফিতরে দেড় কোটি মানুষ রাজধানী ছাড়বে। আমাদের গণপরিবহন সংকট, স্টেশন ও পথের অবকাঠামোসহ নানা কারণে স্বল্প সময়ে এত বেশি মানুষের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এ কারণে এসব ঘরমুখী মানুষ অসহনীয় দুর্ভোগ ও অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের নৈরাজ্যের শিকার হয়। তাই এবারের ঈদে ১৭ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ৯ দিনের লম্বা ছুটি রয়েছে। শুধু সরকার ১৮ মার্চ এক দিনের ছুটি নির্বাহী আদেশে বাড়ালে ঈদে ঘরমুখী যাত্রীরা ধাপে ধাপে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পাবে। মানুষের ভোগান্তি ও সড়ক দুর্ঘটনা কমে আসবে। স্বস্তিদায়ক ঈদযাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তাই ভোগান্তি ও দুর্ঘটনা কমাতে ঈদের ছুটি এক দিন বাড়ানোর দাবি সংগঠনটির।

