দলগুলোর সঙ্গে ইসির সংলাপ বৃহস্পতিবার থেকে

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে সংলাপে বসছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।
তিনি বলেন, ‘পরশু দিন (১৩ নভেম্বর) থেকে সংলাপ শুরু হবে। কাদের ডাকব, এখন পর্যন্ত তা ঠিক করিনি। আলোচনা করে আমরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।’
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ অনলাইনে আগামী বৃহস্পতিবার ঢাকায় লকডাউন কর্মসূচির ডাক দিয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, ‘সংলাপ আয়োজন ভিন্ন। ১৩ তারিখে আমরা আমাদের ব্যবস্থা রাখব। ১৩ তারিখে আমরা নিশ্চয়ই সেটা (সংলাপ) করব।’
নির্বাচন কমিশনের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা বেড়েছে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমরা আশা করি, সব দল পজিটিভ রেসপন্স করবে।’
রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের বিষয়বস্তু নিয়ে আখতার আহমেদ বলেন, ‘আরপিও ও আচরণবিধিতে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তাদের সহযোগিতা—এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। তাদের নিজস্ব কোনো বক্তব্য থাকলে সেগুলোও শুনব।’
গতকাল রাতে প্রকাশিত সংশোধিত আচরণবিধির বিষয়ে তিনি বলেন, মৌলিক পরিবর্তন যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে পোস্টার নিষিদ্ধ করা। এবার প্লাস্টিক জাতীয় কোনো জিনিস ব্যবহার করা যাবে না। ফেস্টুন করা যাবে। লিফলেট করা যাবে। ইলেকট্রনিক ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড ব্যবহার করা যাবে। চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোনো স্থাপনা তৈরি করা যাবে না।
গণভোটের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘গণভোট সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন বা সচিবালয় পর্যায়ে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো নির্দেশনা পাইনি। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান আগেও যা ছিল, এখনো তা-ই আছে।’