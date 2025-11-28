হোম > জাতীয়

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট: অভিজ্ঞতা নিতে কাল ‘মক ভোটিং’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ঢাকার এই স্কুলে আগামীকাল শনিবার হবে ‘মক ভোটিং’। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে আগামীকাল শনিবার ‘মক ভোটিং’য়ের আয়োজন করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চলবে ভোটের কার্যক্রম। নারী-পুরুষ মিলে ৫০০ জন ভোটার এদিন ভোট দেবেন।

এ বিষয়ে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘শনিবার সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত মক ভোটিংয়ের আয়োজন করা হবে। যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে, তাই পুরো প্রক্রিয়া আরও দক্ষভাবে সম্পন্ন করতে আমরা আগেই অভিজ্ঞতা ঝালাই করে নিতে চাই। এই মক ভোটিংয়ের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো লাগবে কি না, কোথাও সমন্বয়ের প্রয়োজন কি না, ভোটকক্ষ ও জনবল বাড়বে কি না—এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ইসির মক ভোটিংয়ে সিনিয়র ভোটার, বস্তিবাসী, শিক্ষার্থী, হিজড়া, প্রতিবন্ধী ও নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) প্রকল্পের ভোটাররা অংশ নেবেন।

আগামীকালের মক ভোটিংয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা করা হয়েছে ঢাকার আঞ্চলিক কর্মকর্তাকে। সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা থাকবেন দুজন। ইসির নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা থাকবেন ৬ জন আর ৫টি কক্ষে পোলিং কর্মকর্তা থাকবেন ১০ জন। এ ছাড়া পোলিং এজেন্ট হিসেবে থাকবেন ২০ জন কর্মকর্তা।

বিদেশি পর্যবেক্ষক হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস) এবং দেশি পর্যবেক্ষক হিসেবে বিবি আছিয়া ফাউন্ডেশন ও বিয়ান মনি সোসাইটি থেকে দুজন থাকবেন।

সূত্রমতে, মক ভোটিংয়ের সময় কেন্দ্রে পুলিশ, আনসার, র‍্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় থাকবে পুলিশ। অন্যদিকে ভোটারদের আনা-নেওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া করা হবে। ভোটারদের দেওয়া হবে উপহারসামগ্রী।

এ ছাড়া সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে কিউআর (কুইক রেসপন্স) পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। ভিআইপি কর্মকর্তাদের জন্য কেন্দ্রে হালকা নাশতাসহ চা-কফির ব্যবস্থা করা হবে। বিদেশিদের জন্যও থাকবে আপ্যায়নের ব্যবস্থা।

সম্পর্কিত

পোস্টাল ব্যালটে প্রবাসীদের নিবন্ধন ৭০ হাজার ছাড়াল, সর্বাধিক কোন দেশে

আরও ৩৯ বাংলাদেশিকে বিশেষ ফ্লাইটে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র, হাত-পায়ে ছিল না শিকল

জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন

প্রত্যর্পণ কামালকে দিয়ে শুরু এবং তারপর...: প্রেস সচিব

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি: প্রতিদিন খুন হচ্ছে ১১ জন

জোটের নির্বাচনেও দলের প্রতীক— চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট

অবসরে যাচ্ছেন প্রধান বিচারপতি, বিদায়ী ভাষণ ১৪ ডিসেম্বর

বিশেষ বরাদ্দ বাতিল করে সিঙ্গেল মাদার, প্রতিবন্ধীসহ যাদের প্লট-ফ্ল্যাট দিতে বলল আদালত

এক সপ্তাহে ৭ দফা ভূমিকম্প, ৪টিরই উৎপত্তিস্থল নরসিংদী

হাসিনা-কামালের আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলে যাবে প্রসিকিউশন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা