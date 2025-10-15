হোম > জাতীয়

ইসিকে সহযোগিতা করতে চায় অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বৈঠক শেষে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও বহুসংস্কৃতিবাদবিষয়ক মন্ত্রী ড. অ্যান অ্যালি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) সহযোগিতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। আজ বুধবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ড. অ্যান অ্যালির নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ প্রস্তাব দেয়।

বৈঠক শেষে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমদে সাংবাদিকদের জানান, এটি মূলত সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। তবে অস্ট্রেলীয়পক্ষ জানিয়েছে, কমিশনকে সহযোগিতা করার সুযোগ থাকলে তা জানাতে।

ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমদে বলেন, ‘আলোচনার সময় সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়টি উঠে আসে, বিশেষ করে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও ভ্রান্ত তথ্য ছড়ানোর বিষয়ে। আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হস্তক্ষেপ, তথ্যের অপব্যবহার ও মিথ্যা তথ্যের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা বলেছেন, তাঁদের দেশেও একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।’

ইসি সচিব আরও জানান, অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় ‘ব্যালট প্রকল্প’ নামে একটি উদ্যোগের মাধ্যমে কমিশনকে সহায়তা করছে। তাঁরা সেই চলমান সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে আরও সহায়তার সুযোগ থাকলে তা বিবেচনা করবেন।

সম্পর্কিত

যমুনায় বৈঠক করল ঐকমত্য কমিশন

সন্ধ্যায় দলগুলোর সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসছে ঐকমত্য কমিশন

ইতালি থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা

এবার দলগুলো পেল চূড়ান্ত জুলাই সনদ ও স্বাক্ষরের আমন্ত্রণপত্র

সেনা কর্মকর্তাদের জন্য ‘সাবজেল’ ঘোষণার যৌক্তিকতা কী, টিআইবির প্রশ্ন

সব জেলায় পৃথক বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠনের নির্দেশ

জয় বাংলা ব্রিগেড: রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবেদন

আওয়ামী লীগের নেতা হানিফসহ ৪ জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

একজন সাংবাদিক হত্যা গণতন্ত্র হত্যার শামিল: দুদক চেয়ারম্যান

হজ নিবন্ধনের সময় বাড়ল ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা