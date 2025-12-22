হোম > জাতীয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি

হাদি হত্যাকাণ্ড: বেশ অগ্রগতি হয়েছে, মূল হোতাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ১৮ তম সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তা প্রস্তুতি, অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং দেশের সাম্প্রতিক অস্থিতিশীলতা রোধে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় শরিফ ওসমান হাদি হত্যায় আসামিদের গ্রেপ্তারের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে বেশ অগ্রগতিও হয়েছে।

গতকাল রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ সোমবার গতকালের বৈঠকে সিদ্ধান্তের বিস্তারিত ব্রিফ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখসারির যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করাকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সভায় জানানো হয়, হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা ফয়সাল করিম মাসুদকে ইতিমধ্যে শনাক্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মূল হোতার স্ত্রী শাহেদা পারভীন সামিয়া, মা-বাবা এবং শ্যালক ওয়াহিদ আহমেদ শিপুসহ মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও দুটি বিদেশি পিস্তলও উদ্ধার করা হয়েছে। মূল হোতা যাতে দেশত্যাগ করতে না পারে, সেজন্য সারা দেশে লুকআউট নোটিশ ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

তবে হত্যাকাণ্ডের মোটিভ উদ্ধার ও গোপনীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে এ বিষয়ে এখনি বিস্তারিত জানানো সম্ভব হচ্ছে না উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আমরা আপনাদের আশ্বস্ত করছি, এ বিষয়ে বেশ অগ্রগতি হয়েছে এবং তাকে (মূল হোতাকে) খুঁজে বের করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে দালাল চক্র ফিলিপের সহযোগী পাঁচজনকে (স্ত্রী ও শ্বশুরসহ) আটক করে বিজিবি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় পুলিশের নিকট হস্তান্তর করেছে। গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি যৌথ এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে মিডিয়াকে বিস্তারিত অবহিত করেছে।

বিজ্ঞাপ্তিতে আরও বলা হয়, ফ্যাসিস্ট টেরোরিস্টদের দমন ও লুট হওয়া অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২’ আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সভায় পেশ করা প্রতিবেদনে জানানো হয়, গত ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অপারেশনের অধীনে সারাদেশে ৬৫৯৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত ৬ হাজার ৯০৭ জনসহ সর্বমোট ১৩ হাজার ৫০৫ জনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

অভিযানে উদ্ধারকৃত সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে: ৫৬টি বিদেশি পিস্তল ও রিভলভারসহ; ৪৩৭ রাউন্ড গুলি, ১৩৭ রাউন্ড কার্তুজ এবং গ্রেনেড; বিপুল পরিমাণ গান পাউডার, মর্টারের গোলা, আতশবাজি ও বোমা তৈরির উপকরণ। এ ছাড়া ২০ হাজারের বেশি মোটরসাইকেল এবং ১৭ হাজার গাড়ি তল্লাশির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক অবৈধ যান জব্দ।

এদিকে আগামী ২৫ ডিসেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে গুলশান পর্যন্ত কয়েক হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে। ডিএমপির সোয়াট, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এবং ডগ স্কোয়াড সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকবে। এ ছাড়া ট্রাফিক জট নিরসনে ২৫ ডিসেম্বর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে টোলমুক্ত রাখার প্রস্তাবও সভায় আলোচিত হয়।

ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর এখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের রাতে কঠোর নিরাপত্তা বলয় থাকবে। উৎসবের নামে কোনো প্রকার আতশবাজি বা পটকা ফোটানো যাবে না। সড়ক বা ব্লক করে কোনো অনুষ্ঠান করা যাবে না। গুলশান, বনানীসহ রাজধানীর অভিজাত এলাকায় টহল ও চেকপোস্ট বাড়ানো হবে।

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার অফিসে হামলার ঘটনায় ১৭ জনকে গ্রেফতারের তথ্য জানানো হয়েছে। দুই সম্পাদকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ গানম্যান নিয়োগ ও তাঁদের বাসভবনে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক সাইবার প্রচারণার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সভায় প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে: রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (কেপিআই) রক্ষায় বিশেষায়িত বাহিনীকে ‘স্ট্যান্ডবাই’ রাখা; পুলিশ সদর দপ্তরের কন্ট্রোল রুম থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ; গার্মেন্টস ও ঔষধ শিল্পে অস্থিরতা রোধ এবং শ্রমিকদের বেতন-বোনাস সময়মতো পরিশোধ নিশ্চিত করা; মাদক পাচার রোধে সীমান্ত ও পার্বত্য অঞ্চলে বিজিবির টহল জোরদার করা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সভায় পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

