জেনারেল ওসমানীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ এ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে।
সিলেটে জেনারেল এম এ জি ওসমানীর (অব.) সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি), ১৭ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, সিলেট এরিয়া মেজর জেনারেল মো. আলীমুল আমীন। এরপর যথাযথ সামরিক মর্যাদায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনারের মাধ্যমে মরহুমের প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন করে। পরিশেষে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ প্রার্থনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সিলেট এরিয়ার ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা, বিভিন্ন পদমর্যাদার সেনাসদস্যরা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।