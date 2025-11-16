হোম > জাতীয়

ঢাকাসহ ৪ জেলায় বিজিবি মোতায়েন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: ফোকাস বাংলা

রাজধানী ঢাকাসহ চার জেলায় সার্বিক নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। ঢাকা ছাড়াও গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর ও মাদারীপুরে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক দায়িত্ব পালন করছে বাহিনীটি।

বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা শরীফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে মাঠে রয়েছে বিজিবির টহল দল। প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে।’

কয়েক দিন ধরে রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণ, গাড়িতে আগুন, বাসে অগ্নিসংযোগ ও বিচ্ছিন্ন সহিংসতার ঘটনাই নিরাপত্তা জোরদারের মূল কারণ বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের ঘোষিত কর্মসূচিকে ঘিরে রাজধানীর নিউ ইস্কাটন, আগারগাঁও, বিমানবন্দর, হাতিরঝিল, মিরপুর ও হাজারীবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

এই পরিস্থিতিতে চার জেলায় বিজিবির উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে, যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে এবং যে কোনো নাশকতা প্রতিরোধ করা যায়।

এর আগে গত বুধবার ১২ নভেম্বর সকাল থেকে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের জেলাগুলোর সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ১৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ঢাকায় ১২ প্লাটুন এবং ঢাকার বাইরে ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়।

শেখ হাসিনার রায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে: প্রসিকিউটর তামিম

উল্লেখ্য, আগামীকাল সোমবার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সারা দেশে চালানো হত্যাকাণ্ডে শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণা করবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

সম্পর্কিত

পোস্টাল ভোটিং জটিল হলেও চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন: সিইসি

শেখ হাসিনার রায় ঘিরে দেশজুড়ে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

টিপু মুনশি, শাহরিয়ার আলমসহ ৭ জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

শেখ হাসিনার রায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে: প্রসিকিউটর তামিম

রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: সিইসি

অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ: শিক্ষা প্রকৌশলের পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

রেলওয়ের জমি লিজের ৭৭ কোটি টাকা বকেয়া

৫০ জেলায় ডিসি নিয়োগ নিয়ে ক্ষোভ

নতুন পোশাকে মাঠে নেমেছে পুলিশ

জামায়াতসহ ২৪ দলের সঙ্গে রবি ও সোমবার সংলাপে বসবে ইসি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা