জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮০তম অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সাড়ে ৯টার দিকে তিনি ভাষণ শুরু করেন।
প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগ, ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের অঙ্গীকার, জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার ও রোহিঙ্গা সংকট তুলে ধরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
এর আগে এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, অধ্যাপক ইউনূস তাঁর ভাষণে গত ১৪ মাসে অন্তর্বর্তী সরকার গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম ও দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানাবেন।