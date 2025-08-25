কারাগারে অসুস্থ সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক হাসপাতালে ভর্তি

জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলাসহ একাধিক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে থাকা সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত শনিবার সকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ) থেকে তাঁকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার এ কে এ এম মাসুম।
এ কে এ এম মাসুম বলেন, সোমবার সকালে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন। বেলা পৌনে ১২টার দিকে তাঁকে কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার করে হাসপাতালটিতে ভর্তি রাখেন। বর্তমানে সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, আগে থেকেই তাঁর কিছু শারীরিক অসুস্থতা ছিল। সেই কারণে সকালে তিনি অসুস্থতা অনুভব করলে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
সাবেক প্রধান বিচারপতি ও আইন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান খায়রুল হক গত ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার দিন থেকে কেরানীগঞ্জ কারাগারে বন্দি রয়েছেন। জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে যুবদল কর্মী আবদুল কাইয়ুম আহাদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠায় আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতিমূলক, বিদ্বেষমূলক, বেআইনি রায় প্রদানসহ জাল-জালিয়াতির অভিযোগেও মামলা রয়েছে।