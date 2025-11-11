হোম > জাতীয়

যে ১২টি দলকে দিয়ে নির্বাচনী সংলাপ শুরু করবে ইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সেদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দুই ধাপে সংলাপ হবে।

ইসি সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, সংলাপের প্রথম দিন ১২টি দলের সঙ্গে বসবে ইসি। সকালে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), বাংলাদেশ কংগ্রেস, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ–এই ছয়টি দলের সঙ্গে নির্বাচনকেন্দ্রিক আলোচনা করবে ইসি।

পরের ধাপেও ছয়টি দল সংলাপে অংশ নেবে। দলগুলো হচ্ছে–বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম)।

