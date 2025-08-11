বিজিবির অভিযানে জুলাইয়ে ১৭৪ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

গত জুলাই মাসে সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ১৭৪ কোটি ২৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকার চোরাচালান পণ্য, মাদক, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৯ কেজি ২৬৭ গ্রাম সোনা, ১৯ কেজি ৮৩৮ গ্রাম রুপা, ১৫ হাজারের বেশি শাড়ি, প্রায় ৯ হাজার থ্রি-পিস ও শার্ট পিস, ২ হাজার ২৯৬টি তৈরি পোশাক, বিপুল কসমেটিকস, আতশবাজি, কাঠ, চা-পাতা, সুপারি, সার, কয়লা, জাল, মোবাইল ফোন ও যন্ত্রাংশ, চশমা, ফল, তেল, জিরা, বীজ, চিংড়ি পোনা, কফি, চকলেট, ৯৪৩টি গরু-মহিষ, কষ্টিপাথরের মূর্তি, বিভিন্ন যানবাহন ও নৌযান।
অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য জব্দের মধ্যে রয়েছে ১০টি পিস্তল, একটি রিভলবার, একটি এসএমজি, দুটি রাইফেল, চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড, পাঁচটি ম্যাগাজিন, ৭৫ রাউন্ড গুলি, ৫০০ গ্রাম গানপাউডার ও অন্যান্য অস্ত্র।
এ ছাড়া মাদকদ্রব্যের মধ্যে জব্দ হয়েছে ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৫৮৩ পিস ইয়াবা, ৮১৬ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ, ৩ কেজি ৪৫০ গ্রাম হেরোইন, ১৪০ গ্রাম কোকেন, ১০ হাজারের বেশি বোতল ফেনসিডিল, বিদেশি মদ, বাংলা মদ, বিয়ার, দুই টনের বেশি গাঁজা, বিপুল বিড়ি-সিগারেট, তামাক, নেশাজাতীয় ট্যাবলেট ও সিরাপ।
অভিযানে চোরাচালান ও মাদক পাচারের অভিযোগে ২১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে আটক হয়েছেন ২০৪ জন বাংলাদেশি ও ৯ জন ভারতীয় নাগরিক। এ ছাড়া বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করায় ৫৪০ জন মিয়ানমার নাগরিককে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।