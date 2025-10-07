হোম > জাতীয়

আদালতের অনলাইন কার্যতালিকা হালনাগাদ করার নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

দেশের সব আদালতের অনলাইন কার্যতালিকা নিয়মিত যথাযথভাবে হালনাগাদ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনায় বলা হয়, অনলাইন কার্যতালিকা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হলেও দেশের প্রতিটি জেলার আদালতগুলোতে কার্যতালিকার তথ্য প্রতিদিন হালনাগাদ করা হচ্ছে না। যার কারণে বিচারপ্রার্থী জনগণকে তাঁদের মামলা সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য আদালতে আসতে হচ্ছে। ফলে বিচার বিভাগ থেকে সেবাগ্রহীতারা বিচার বিভাগসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তিতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিচার বিভাগে ডিজিটালাইজেশনের সুফল বিচারপ্রার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদ করা একান্ত আবশ্যক।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনায় আরও বলা হয়, বিচারব্যবস্থা আধুনিকায়নের নিমিত্তে ও বিচারিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে দেশের সব আদালতের অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদকরণের জন্য এই কোর্ট থেকে নির্দেশনা দিয়ে সার্কুলার জারি করা হলেও তা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না। তাই বিচারব্যবস্থা আধুনিকায়নের নিমিত্তে ও বিচারিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে দেশের সব আদালতের অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদ করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষভাবে নির্দেশনা দেওয়া হলো।

সম্পর্কিত

জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো শিক্ষকদের বেতন-ভাতা চালুর নির্দেশ

প্রথমবার ইউনেসকো সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট হলো বাংলাদেশ

সাবেক গৃহায়ণমন্ত্রী মোকতাদিরের নামে দুদকের মামলা

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসে বাংলাদেশের দুর্নীতির তথ্য বিভ্রান্তিকর: টিআইবি

মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট দিয়ে হজের নিবন্ধন করা যাবে

বাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি: পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন

ইন্দোনেশিয়ায় প্রশিক্ষণের নামে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে রাজস্বের বেলাল, দুদকের মামলা

আমরা ফেরেশতা নই যে জাদু দিয়ে সবকিছু করে ফেলব: শারমীন এস মুরশিদ

বেনাপোল কাস্টমসে দুদকের অভিযানে রাজস্ব কর্মকর্তাসহ গ্রেপ্তার ২

সাবেক সেনা কর্মকর্তা সামছুর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ও এনআইডি ব্লকের নির্দেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা