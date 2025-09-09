হোম > জাতীয়

কাঠমান্ডু রুটে বিমানের ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ। ফাইল ছবি

নেপালে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও নিরাপত্তাজনিত কারণে ঢাকা-কাঠমান্ডু রুটের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট আগামীকাল বুধবার বেলা ২টা পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সংস্থাটির জনসংযোগ বিভাগ থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন দুপুরে ঢাকা-কাঠমান্ডুগামী একটি ফ্লাইট থাকে। আজ মঙ্গলবার বিমানের কাঠমান্ডুগামী সেই ফ্লাইট নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরের কাছাকাছি গিয়েও ফিরে আসে। পরে ওই ফ্লাইট বাতিল করা হয়। এদিকে আগামীকাল দুপুরে কাঠমান্ডুগামী একটি ফ্লাইট রয়েছে। তবে বেলা ২টা পর্যন্ত ফ্লাইট স্থগিতের সময় নির্ধারণ করায় সেই ফ্লাইটও স্থগিত থাকবে।

বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফ্লাইট পরিচালনার বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়ামাত্র যাত্রীদের অবহিত করা হবে। যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে জাতীয় পতাকাবাহী এয়ারলাইনসটি।

নেপালগামী যাত্রীরা ফ্লাইটসংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জানতে বিমানের কল সেন্টারে ১৩৬৩৬ বা +৮৮০৯৬১০৯১৩৬৩৬ নম্বরে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত যোগাযোগ করতে পারবেন।

ফিরে এসেছে বিমানের কাঠমান্ডুগামী ফ্লাইট, নেপালে আটকা ফুটবলাররা
ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট বাতিল
