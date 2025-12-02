হোম > জাতীয়

নির্বাচন ৮–১২ ফেব্রুয়ারি, তফসিল হতে পারে ১১ ডিসেম্বর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আগামী ফেব্রুয়ারির ৮ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। আর তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে ১১ ডিসেম্বর। সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ভোটের সময় এক ঘণ্টা বাড়তে পারে।

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সাংবাদিকদের এসব তথ্য দেন।

আনোয়ারুল ইসলাম জানান, ৮ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এই দুটি ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এক-দুই দিন পরে বা ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে এক-দুই দিন আগেও হতে পারে। অর্থাৎ মাঝামাঝি কোনো সময় হতে পারে।

ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ রোববার এবং ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার। সেই হিসাবে মঙ্গলবার নির্বাচন ও গণভোট হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন ইসি।

এদিকে আগামী রোববার নির্বাচন কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে ১১ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণা করার কথা রয়েছে। তবে দু-এক দিন আগেও হতে পারে বলে জানা গেছে।

ভোট গ্রহণের সময় বাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে জানিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম সরকার জানান, যেহেতু গণভোট ও সংসদ নির্বাচন এক দিনে হবে, তাই গোপন কক্ষের সংখ্যা বাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে। আবার ভোটের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো হতে পারে।

ইসি বলেন, সকাল-বিকেল দুই দিকেই সময় বাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে। এখন সকাল ৮টা থেকে ভোট শুরু হয়, সেটা সাড়ে ৭টা হতে পারে। আবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট হয়, সেটা সাড়ে ৪টা করার কথা ভাবা হচ্ছে।

