২৪ সেপ্টেম্বর থেকে পূজামণ্ডপে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, আসন্ন দুর্গাপূজায় কোনো ধরনের ঝুঁকি নেই। পূজামণ্ডপগুলোর নিরাপত্তায় আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

আজ রোববার আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ১৪ তম বৈঠক শেষে ও তথ্য জানান তিনি।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এবার পূজায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আশি হাজার স্বেচ্ছাসেবক রাখার কথা বলা হয়েছে।

হিন্দুদের একটি গোষ্ঠী জানিয়েছে, দেশের ২৯টি জেলায় দুর্গাপূজার ঝুঁকিপূর্ণ।—এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘ওই তালিকা আমাদের কাছে আসেনি। তালিকা পেলে আমরা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে প্রতিমা ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে এখন পূজা উদ্‌যাপন কমিটির দায়িত্বে রয়েছে এসব দেখভাল করার।

আগামী ২৪ তারিখ থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পূজামণ্ডপগুলোতে মোতায়েন করা হবে।

বৈঠকে মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘মিয়ানমার থেকে শুধু মাদক আসতেছে। এ সমস্ত মাদক বিক্রি টাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে চাল, ওষুধ, সার পাচার হয়ে যাচ্ছে। এসব পণ্য পাচার রোধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

