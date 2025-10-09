হোম > জাতীয়

স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তোফায়েল আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে তিনি মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর মেয়েজামাই সারোয়ার জাহান।

ইউনাইটেড হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তোফায়েল আহমেদ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার সেখানে ভর্তি হন। হৃদ্‌যন্ত্রে সমস্যা ছাড়াও ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছিল তাঁর। তাঁর হার্টে রিং পরানোর কথা ছিল। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাতে মারা যান তিনি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক তোফায়েল আহমেদ অধ্যাপক ড. ইউনূস সরকারের নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়।

১৯৫৪ সালের ১ মার্চ চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুরে জন্মগ্রহণ করেন তোফায়েল আহমেদ। তিনি ফতেহাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ ও এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর সোয়ানসির ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্টাডিজে এমএসসি (অর্থনীতি) ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।

সম্পর্কিত

স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

সড়ক-মহাসড়ক: ছয় বছরেও চালু হয়নি ওজন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র

সরকারকে প্যাকেজ প্রস্তাব দেবে ঐকমত্য কমিশন

ফিলিস্তিনিদের অদম্য স্পৃহা একদিন তাদের মুক্তি এনে দেবে: পরিবেশ উপদেষ্টা

কারা সেফ এক্সিট নিতে চান, নাহিদ ইসলামকে তার প্রমাণ দিতে হবে: উপদেষ্টা রিজওয়ানা

ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের বক্তব্য ‘অযৌক্তিক’: তৌহিদ হোসেন

ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের আগারওয়ালা ও বাজুসের এনামুলের বিরুদ্ধে দুদকের মামলার সিদ্ধান্ত

স্ত্রী-ছেলেসহ সাবেক মন্ত্রী রুহুল হকের ২৯ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা কিছুটা কমেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জুলাই সনদে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ থাকা বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিতে হবে: আলী রীয়াজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা