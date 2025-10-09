হোম > জাতীয়

দুর্নীতি ও তথ্য গোপনের অভিযোগে বিমানের উপমহাব্যবস্থাপক মাসুদ খান সাময়িক বরখাস্ত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক (আইন) মো. আল মাসুদ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক (আইন) মো. আল মাসুদ খানকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি, তথ্য গোপন ও আদালতের নির্দেশনা অমান্যের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিমানের প্রশাসন ও মানবসম্পদ পরিদপ্তরের তদন্ত শাখা থেকে আজ বৃহস্পতিবার জারি করা এক অফিস আদেশে বিষয়টি জানানো হয়।

এতে স্বাক্ষর করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মো. সাফিকুর রহমান।

অফিস আদেশে বলা হয়, ক্যাপ্টেন আলী রুবাইয়াত চৌধুরীর দায়ের করা রিট পিটিশনের শুনানিতে আদালত বিমান কর্তৃপক্ষকে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আল মাসুদ খান কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব না দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন আদালতে জমা দেননি। এর ফলে আদালত অবমাননার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়া অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালের ২১ নভেম্বর অফিস আদেশ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন অফিসে জমা পড়লেও তিনি ‘দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে’ তা আদালতে জমা দেননি। একই সঙ্গে Contempt Case ২৪০/২০২৫-সংক্রান্ত তথ্য গোপন করে প্রতি মাসে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো মামলার তালিকায় এ মামলাটি অন্তর্ভুক্ত করেননি; যা গুরুতর অসদাচরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস করপোরেশন কর্মচারী (চাকরি) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯-এর ৫৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা পাবেন এবং তাঁকে নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়।

আদেশ অনুযায়ী, আল মাসুদ খানকে তাঁর বর্তমান ঠিকানায় অবস্থান করতে হবে এবং এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সম্পর্কিত

সরিয়ে নেওয়া হলো এনবিআরের সদস্য বেলাল চৌধুরীকে

পরিবারসহ চার জুলাই যোদ্ধাকে ওমরাহ করতে পাঠাল সরকার

জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরিত হবে ১৫ অক্টোবর

সাইবার হামলার আশঙ্কায় দেশের সব বিমানবন্দরে আগাম সতর্কতা জারি

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে বাংলাদেশে নতুন করে দমন–পীড়ন, এইচআরডব্লিউর উদ্বেগ

সাবেক অতিরিক্ত সচিব হারুনের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

আমিরাতে আটক বাকি ২৫ বাংলাদেশি ‘শিগগির’ দেশে ফিরবেন, আশা অন্তর্বর্তী সরকারের

দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিক্ষোভ

ডাক বিভাগের বেদখল সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হবে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

৪৭০ এজেন্সিতে একজনও হজের নিবন্ধন করেননি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা