হোম > জাতীয়

এস আলমের নাগরিকত্ব ত্যাগসংক্রান্ত আদেশ স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

উচ্চ আদালতের সর্বত্র ডিজিটালাইজড করা সময়ের দাবি। ছবি: সংগৃহীত

এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলমের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগসংক্রান্ত বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া মেমো স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী ও বিচারপতি রাজিউদ্দিন আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম আবদুল কাইয়ূম। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ মেহেদী হাসান।

আবদুল কাইয়ূম বলেন, সাইফুল আলম (এস আলম) ২০২০ সালে নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেও বিভিন্ন ঋণসংক্রান্ত নথিতে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে দাবি করছেন। আবার সিঙ্গাপুরের নাগরিক হিসেবে আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতে গিয়ে বাংলাদেশে তাঁর বিনিয়োগের সুরক্ষা চাচ্ছেন। তাঁর কাছে ইসলামী ব্যাংকের পাওনা এক লাখ কোটি টাকার বেশি।

আবদুল কাইয়ূম আরও বলেন, সিঙ্গাপুর থেকে সাইফুল আলমকে কূটনৈতিক মাধ্যমে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা এবং গ্রাহকদের টাকা পরিশোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না—এ মর্মে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২০২০ সালের ১৯ জুলাই এক মেমোতে জানানো হয়, সাইপ্রাসের নাগরিকত্ব গ্রহণ করায় সাইফুল আলমের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেমোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রিটটি করা হয়।

সম্পর্কিত

ওএসডি যুগ্ম সচিব পীযূষ দত্তকে অবসরে পাঠাল সরকার

নিলামে উঠছে ডগ স্কোয়াডের স্যাম, ফিন ও কোরি

দেশে প্রতি ১০ শিশুর মধ্যে ৪টির রক্তে সিসা: জরিপ

৩৮ পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি, জিএমপিতে নতুন কমিশনার

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড চেয়েছে প্রসিকিউশন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা