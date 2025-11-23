পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনার তিন মামলার রায় বৃহস্পতিবার

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা তিন মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী বৃহস্পতিবার।
ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন আজ রোববার এই তারিখ ধার্য করেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) তরিকুল ইসলাম।
পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির একটি মামলার যুক্তিতর্ক শুনানির জন্য আজ দিন ধার্য ছিল। শুনানি শেষে রায়ের তারিখ ধার্য করেন আদালত।
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অন্য দুটি মামলায় আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের দিনও আজ ধার্য ছিল। এই দুটি মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন প্রক্রিয়া শেষে যুক্তিতর্ক শুনানিও গ্রহণ করেন আদালত। পরে রায়ের তারিখ ধার্য করা হয়। এই দুই মামলার একটিতে আসামি শেখ হাসিনা ও তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়সহ অন্যরা। অন্যটির আসামি শেখ হাসিনা ও তাঁর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল।
আজ শুনানির সময় কারাগার থেকে রাজউকের সাবেক সদস্য (ভূমি ও স্থাপনা) মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে হাজির করা হয়। তাঁর পক্ষে যুক্তিতর্ক শুনানি করেন আইনজীবী শাহীনুর রহমান। শেখ হাসিনাসহ অন্যরা পলাতক রয়েছেন।
তিন মামলার একটিতে শেখ হাসিনাসহ আসামি ১২ জন; আরেক মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১৭ এবং অন্য মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ১৮ জন আসামি রয়েছেন।
তবে প্রত্যেক মামলার আসামি শেখ হাসিনা ও রাজউকের কয়েকজন কর্মকর্তা। তাঁরা পলাতক থাকায় তাঁদের অনুপস্থিতিতেই সাক্ষ্য নেওয়া হয়।
এর আগে গত ৩১ জুলাই একই আদালত এই তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।