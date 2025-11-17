রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হওয়া রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারে আবারও আবেদন আহ্বান করেছে আইন মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে মন্ত্রণালয়টি।
বিজ্ঞপ্তিতে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার বর্তমান অবস্থা উল্লেখপূর্বক মামলার এজাহার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযোগপত্রের স্পষ্ট ফটোকপি সংযুক্ত করে আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটি অনুবিভাগের সলিসিটর বরাবর দাখিল করার জন্য রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি পুনরায় আহ্বান জানানো হয়েছে।
মন্ত্রণালয় বলছে, ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত বিশেষ করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে-পরে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও অন্যদের বিরুদ্ধে করা হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করতে সলিসিটর অনুবিভাগের মাধ্যমে দেশের সব পাবলিক প্রসিকিউটর ও মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটরকে মামলার তালিকা পাঠাতে হবে।
মন্ত্রণালয় আরও বলছে, এ বিষয়ে পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারসংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির সুপারিশে ইতিমধ্যে প্রায় ২০ হাজার মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে।
এর আগে, চলতি বছরের আগস্টে মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হওয়া রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করা যাবে।