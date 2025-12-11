হোম > সারা দেশ > ভোলা

ভোটের মাঠে: ঘাঁটি ফেরতের লড়াই বিএনপির

শিমুল চৌধুরী, ভোলা 

ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ভোলার চারটি সংসদীয় আসনে প্রচার জমে উঠেছে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের ব্যানার-ফেস্টুন ও গণসংযোগে সরব এখন উপকূলীয় এ দ্বীপ জেলা।

বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৮৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ভোলার চারটি আসন ছিল বিএনপির দুর্গ হিসেবে পরিচিত। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগে আসনগুলো এবারও হস্তগত করতে চায় বিএনপি। আর বছরখানেক আগে থেকে চারটি আসনেই প্রার্থী ঘোষণা দিয়ে প্রচার চালাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। ফলে ভোটের মাঠে এ দলটি সব আসনেই বিএনপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে।

ভোলা-১ (সদর): গুরুত্বপূর্ণ এই আসনে ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত হন সাবেক মন্ত্রী নাজিউর রহমান মঞ্জুর। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ থেকে তোফায়েল আহমেদ এমপি হলেও ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে আসনটি দখলে ছিল বিএনপির। ২০০৮ সালে বিএনপি ছাড় দেওয়ায় এই দলের সমর্থন ও প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ।

এরপর ২০১৪-২৪ সাল পর্যন্ত এই আসনে আওয়ামী লীগ থেকে এমপি হন তোফায়েল আহমেদ। তবে আগামী নির্বাচনে এই আসনটিতে বিএনপি আর ছাড় দিতে নারাজ। এই আসনে বিএনপি থেকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম নবী আলমগীরকে।

এই আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলের জেলা শাখার নায়েবে আমির মাওলানা মো. নজরুল ইসলামকে। দলটির নেতা-কর্মীরা ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছেন। এই আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হয়েছেন দলের সহসভাপতি মো. ওবায়েদ বিন মোস্তফা।

আগামী নির্বাচনে সদর আসনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী গোলাম নবী আলমগীর। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, সম্ভাবনাময় এ দ্বীপ জেলায় পর্যাপ্ত গ্যাস মজুত রয়েছে, যা দিয়ে সারকারখানা স্থাপনসহ বিভিন্ন শিল্পকারখানা করা সম্ভব। ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণের দাবিও রয়েছে এলাকাবাসীর। ভবিষ্যতে নির্বাচিত হলে স্থানীয়ভাবে এসব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান): এই আসনে ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ সংসদ নির্বাচনে জয়ী হলেও ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে উপনির্বাচনে বিএনপি থেকে জয়ী হন মোশারেফ হোসেন শাহজাহান। ২০০১ সালে আসনটি পায় বিএনপি। ২০০৮ সালে এই আসনে ফের আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ এমপি হন। এরপর ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা আলী আজম মুকুল এমপি ছিলেন।

সরকার পতনের পর আলী আজম মুকুল মামলা মাথায় নিয়ে জেলহাজতে থাকায় এবং তোফায়েল পরিবারের সদস্যরা আত্মগোপনে যাওয়ার পর আসনটিতে নতুন করে শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করছে বিএনপি। এবার বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সাবেক এমপি হাফিজ ইব্রাহিমকে। এই আসনে এবার বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী জেলা জামায়াতের সাবেক আমির মো. ফজলুল করিম।

অনেক ভোটারের মতে, এই আসনে আগামী নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীর সঙ্গে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। এ ছাড়া এই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচার চালাচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মহিবউল্যাহ খোকন। ইসলামী আন্দোলন থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে মো. রেজাউল করিম বোরহানীকে।

ভোলা-৩ (লালমোহন ও তজুমদ্দিন): আসনটিতে এবার বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন হেভিওয়েট প্রার্থী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম। তিনি ১৯৮৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এই আসনে ৬ বার এমপি নির্বাচিত হন। তবে ২০০৮ সালে প্রথম আওয়ামী লীগ থেকে এমপি হন মেজর (অব.) জসিমউদ্দিন। কিন্তু চাকরি থেকে অবসরের পাঁচ বছর পার হওয়ার আগেই নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় ২০০৯ সালের অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্ট মেজর (অব.) জসিমউদ্দিনের এমপি পদ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে আসনটি শূন্য ঘোষণা হলে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারির উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে নুরুন্নবী চৌধুরী (শাওন) নির্বাচিত হন।

এই আসনে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির (পিডিপি) কেন্দ্রীয় মহাসচিব নিজামুল হক নাঈম। তিনি জামায়াতে ইসলামীসমর্থিত ৮ দলের প্রার্থী। মেজর হাফিজের সঙ্গে প্রধান লড়াই হবে নাঈমের। এ ছাড়া মাঠে রয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী কামাল হোসেন।

ভোলা-৪ (চরফ্যাশন ও মনপুরা): এই আসনে ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি থেকে এমপি হন সাদ জগলুল ফারুক। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগের এম এম নজরুল ও ১৯৯২ সালের উপনির্বাচনে একই দলের জাফর উল্যাহ চৌধুরী জয়ী হলেও ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে বিএনপি থেকে জয়ী হন ডাকসুর সাবেক এজিএস নাজিম উদ্দিন আলম। পরবর্তী সময়ে ২০০৮-২৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের দখলে চলে যায় আসনটি। সরকার পতনের পর কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এমপি আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের বিরুদ্ধে মামলা এবং বর্তমানে কারাগারে থাকায় আসনটি দখলে নিতে মরিয়া বিএনপি। এই আসনে যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপি থেকে।

ভোল-৪ আসনে বিএনপি এখন ঐক্যবদ্ধ দাবি করে নুরুল ইসলাম নয়ন বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও এলাকায় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি।’

এই আসনে জামায়াতে ইসলামী থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে মোস্তফা কামালকে। তিনি এখানে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ কাজে লাগাতে চান। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন কামাল হোসেন।

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. হারুন অর রশিদ বলেন, নির্বাচনে যদি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা হয়, তাহলে ভোলার চারটি আসনেই জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী জয়ী হবেন।

