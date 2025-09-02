হোম > জাতীয়

ভবিষ্যতে সরকারপ্রধানের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত: ফারুকী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। ফাইল ছবি

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে একটি মন্তব্য করেছেন। স্ট্যাটাসে ‘পিলখানা: থার্টি সিক্স আওয়ারস অব বিট্রেয়াল’ ডকুমেন্টারিটি দেখার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। স্ট্যাটাসে তৎকালীন পরিস্থিতির কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে তৎকালীন সরকারপ্রধানের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন উপদেষ্টা।

ফারুকী তাঁর স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘শুরুর দিকে জেনারেল শাকিলের সাথে হাসিনার কনভারসেশন শুনলে গা হিম হয়ে আসে। এর চেয়ে বড় কোনো বেঈমানি কি হতে পারে আমার জানা নাই!’ তিনি লেখেন, ‘র‍্যাব পাঠাচ্ছি, হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি বলে কাউকে তো পাঠালোই না, বরং আয়োজন করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলো ৫৭ জন অফিসারকে।’ এই ভয়াবহ ঘটনাকে তিনি ‘বেঈমানি’ হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রশ্ন তোলেন, এর পেছনে সেনাবাহিনীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কোনো ‘প‍্যাথলোজিক‍্যাল হেইট্রেড’ কাজ করেছে কি না।

এই স্ট্যাটাসে ফারুকী আরও মন্তব্য করেন, ‘এসব দেখে আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে হেড অব দ্য গভর্নমেন্ট যিনিই হবেন, তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।’

২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মাণ করা হচ্ছে ডকুমেন্টারি সিরিজ। এর অংশ হিসেবে পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে নির্মিত ‘থার্টিসিক্স আওয়ার্স অব বিট্রেয়াল’ শীর্ষক তথ্যচিত্র গতকাল সোমবার প্রকাশ করা হয়েছে।

