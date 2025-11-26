শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণে বাংলাদেশের অনুরোধ যাচাই করা হচ্ছে: ভারত

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের করা অনুরোধ যাচাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ভারত। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ তথ্য জানান।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, ছাত্র আন্দোলনকারীদের হত্যাকাণ্ডে ভূমিকার জন্য প্রথমে গত বছর ডিসেম্বর মাসে এবং মৃত্যুদণ্ডের পর চলতি মাসে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের যে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে, তা ‘ভারতের বিদ্যমান বিচারিক ও আইনি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে’ পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে জানান মুখপ্রাত্র ।
রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘হ্যাঁ, আমরা (শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের) অনুরোধ পেয়েছি এবং ভারতের চলমান বিচারিক ও অভ্যন্তরীণ আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই অনুরোধ পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতাসহ বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিষয়ে সকল অংশীজনদের সঙ্গে আমরা গঠনমূলকভাবে সম্পৃক্ত থাকব।’
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা।