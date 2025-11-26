হোম > জাতীয়

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণে বাংলাদেশের অনুরোধ যাচাই করা হচ্ছে: ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের করা অনুরোধ যাচাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ভারত। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ তথ্য জানান।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, ছাত্র আন্দোলনকারীদের হত্যাকাণ্ডে ভূমিকার জন্য প্রথমে গত বছর ডিসেম্বর মাসে এবং মৃত্যুদণ্ডের পর চলতি মাসে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের যে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে, তা ‘ভারতের বিদ্যমান বিচারিক ও আইনি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে’ পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে জানান মুখপ্রাত্র ।

রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘হ্যাঁ, আমরা (শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের) অনুরোধ পেয়েছি এবং ভারতের চলমান বিচারিক ও অভ্যন্তরীণ আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই অনুরোধ পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতাসহ বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিষয়ে সকল অংশীজনদের সঙ্গে আমরা গঠনমূলকভাবে সম্পৃক্ত থাকব।’

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা।

সম্পর্কিত

হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগ দিতে দরখাস্ত আহ্বান

ব্যাংক ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের বিদেশ গমনে কড়াকড়ি

অতন্দ্রানু রিপা নামের ওই নারীকে চেনেন না আলী রীয়াজ: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

আট বিভাগের ১৬৬ উপজেলায় নতুন ইউএনও

অঞ্চলভিত্তিক সময়সীমা বাদ, আজ রাত ১২টা থেকে সব প্রবাসী ভোটারের নিবন্ধন শুরু

শেখ হাসিনার লকারে শুধু পাটের ব্যাগ, যৌথ লকারে সোনার নৌকা ও গয়না

১৪ দফা দাবি জানিয়ে ইসিতে স্মারকলিপি দিল বাম গণতান্ত্রিক জোট

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা, জয় ও পুতুলের মামলার রায় কাল

জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ হলেন ৮২৬ কর্মকর্তা

পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হলেন ৩৩ পুলিশ কর্মকর্তা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা