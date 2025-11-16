ওএসডি যুগ্ম সচিব পীযূষ দত্তকে অবসরে পাঠাল সরকার

বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) যুগ্ম সচিব ড. পীযূষ দত্তকে অনুযায়ী অবসরে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে তাঁর সরকারি চাকরি থেকে অবসর কার্যকর হবে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮–এর ধারা ৪৩(১)(ক) অনুযায়ী তাঁকে অবসরে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অনুকূলে ২০ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ১৯ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এক বছরের অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হয়েছে।
তিনি বিধি অনুযায়ী ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ লাম্পগ্র্যান্টসহ অবসর ও পিআরএলকালীন আর্থিক সুবিধা পাবেন।
ওএসডি হওয়ার আগে ড. পীযূষ দত্ত বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।