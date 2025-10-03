ভাষাসৈনিক আহমদ রফিকের প্রয়াণে শিল্পকলা একাডেমির শোক

ভাষাসৈনিক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক আহমদ রফিকের প্রয়াণে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ।
এক শোকবার্তায় আহমদ রফিকের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন তিনি।
শোকবার্তায় শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক বলেন, ‘আহমদ রফিক দেশের মহান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং আজীবন বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করেছেন। আহমদ রফিকের জীবন ও কর্ম আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য তাঁর অবদান জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।’